Fuerzas Armadas: quiénes cobrarán el bono extraordinario de $50000

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales de Seguridad y algunos organismos de Inteligencia. La medida fue establecida mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei.

La suma será por única vez, tendrá carácter remunerativo y no bonificable y se abonará junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

Al tratarse de un concepto remunerativo, estará alcanzado por los aportes y contribuciones previsionales, aunque no se incorporará al salario básico ni será tenido en cuenta para el cálculo de adicionales u otros suplementos.

Quiénes cobrarán el bono de $50.000

La decisión fue instrumentada mediante dos decretos debido a que alcanza a personal dependiente de distintos ministerios.

Personal del Ministerio de Defensa

El Decreto 695/2026 comprende a:

Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.

Personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.

Personal civil de Inteligencia que presta servicios dentro de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo señaló que el objetivo es adecuar las remuneraciones para que reflejen las responsabilidades, la dedicación y las funciones desempeñadas por el personal, además de contribuir al sostenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

Personal del Ministerio de Seguridad Nacional

Por su parte, el Decreto 696/2026 alcanza a:

Personal en actividad y alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina.

Personal policial activo de la Prefectura Naval Argentina.

Efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina.

Personal policial y alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Personal penitenciario y alumnos del Servicio Penitenciario Federal.

Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

En este caso, el Gobierno sostuvo que la medida busca mantener una adecuada jerarquización salarial de las fuerzas federales, considerando la responsabilidad, capacidad y nivel de dedicación que requieren sus tareas.

Cómo será el pago

Los decretos establecen que cada agente alcanzado recibirá $50.000 por única vez junto con el salario correspondiente a agosto.

Además, la normativa aclara que si una persona reúne condiciones para cobrar el beneficio por más de una categoría, solo percibirá un único bono.

Si bien no se fijó una fecha específica para la acreditación, el pago se realizará de acuerdo con el cronograma habitual de liquidación de haberes de cada fuerza u organismo.

La implementación de la medida quedará a cargo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que podrá dictar las normas complementarias necesarias. El financiamiento será cubierto con las partidas presupuestarias asignadas a los ministerios de Defensa y Seguridad dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Se suma a otras mejoras salariales

El bono extraordinario se incorpora a otras medidas adoptadas recientemente para el personal militar.

En junio, el Gobierno creó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 un suplemento por título académico, que otorga un adicional permanente de entre el 10% y el 25% del haber mensual bruto, según el nivel de formación acreditado.

Posteriormente, a fines de julio, ese beneficio fue reglamentado y ampliado para incluir a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que posean títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, Educación Técnico Profesional y Educación Nacional.

La reglamentación también estableció que, cuando un agente posea más de un título, solo se reconocerá el de mayor nivel académico, y que el suplemento comenzará a liquidarse desde el mes siguiente a la presentación de la documentación correspondiente.