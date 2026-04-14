Formando Capital Humano: ¿de qué se trata este nuevo plan social para los ex Volver al Trabajo?

El Gobierno puso en marcha el programa Formando Capital Humano, una nueva iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad a través de capacitaciones laborales. A diferencia de lo que ocurría con el Plan Volver al Trabajo, en este caso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no realizará pagos a quienes participen de los cursos.

La creación y reglamentación del programa se formalizó mediante la Resolución 295/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La normativa establece los lineamientos generales, los requisitos de acceso y el funcionamiento de un sistema de vouchers que permitirá a los beneficiarios acceder a las capacitaciones.

Formando Capital Humano está dirigido a personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Según los criterios oficiales, podrán acceder:

Mayores de 18 años desocupados

Trabajadores sin empleo formal registrado

Monotributistas sociales

Pequeños contribuyentes de la categoría A

Empleados en relación de dependencia con ingresos menores a tres salarios mínimos, vitales y móviles

Trabajadores de casas particulares y a quienes desarrollan tareas rurales de manera temporaria o estacional.

Formando Capital Humano: ¿cómo podés participar?

Para participar, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos y no estar alcanzados por incompatibilidades. Entre las principales condiciones se encuentran no percibir otra prestación económica similar por empleo o capacitación, no figurar como empleador en el sistema previsional y no poseer más de un inmueble o un vehículo reciente.

Además, se evaluará que no hayan realizado viajes al exterior incompatibles con su situación socioeconómica ni cuenten con condenas penales firmes. La falsedad de datos o la participación en hechos que alteren el orden público también serán causales de exclusión.

Formando Capital Humano: ¿cómo será la capacitación?

El acceso a las capacitaciones se realizará a través de una plataforma virtual habilitada por la Secretaría de Trabajo, donde los usuarios podrán buscar cursos según su perfil, consultar contenidos, duración y requisitos, e inscribirse de manera online. Una vez aceptados, recibirán un voucher personal, que será individual e intransferible, y estará sujeto a la disponibilidad de vacantes.

Los cursos podrán ser gratuitos o contar con financiamiento parcial, de acuerdo con la reglamentación vigente. La oferta incluye capacitaciones dictadas por empresas, instituciones educativas y organismos públicos, lo que apunta a fortalecer la articulación entre el sector público y privado para mejorar las oportunidades laborales.