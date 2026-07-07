Formando Capital Humano: cómo acceder a los vouchers de capacitación en mecánica, gasista o arreglo de computadoras

El Gobierno mantiene un programa de capacitaciones para argentinos. En Mendoza hay varios cursos que se dictan presencial y online. La inscripción está abierta durante todo el año.
El Gobierno nacional ofrece la plataforma Formando Capital Humano, un espacio que reúne cursos gratuitos, vouchers de formación y distintas herramientas orientadas al desarrollo personal, profesional y la inserción en el mercado laboral. La inscripción está abierta durante todo el año y cualquier persona puede acceder a las propuestas.
¿Qué ofrece la plataforma Formando Capital Humano?
La plataforma pone a disposición de los usuarios una amplia variedad de contenidos organizados por ejes de formación. Entre ellos se destacan los Vouchers Formando Capital Humano, que permiten acceder a capacitaciones laborales adaptadas a las necesidades productivas de cada región.
Además de los cursos, el sitio incluye recursos para fortalecer habilidades personales y profesionales, un apartado de alimentación y nutrición, test de autoconocimiento y juegos como Ajedrez y Go, diseñados para acompañar el aprendizaje y el desarrollo integral.
¿Cómo ingresar a la plataforma?
Para utilizar la plataforma es necesario iniciar sesión con una cuenta de Mi Argentina.
Quienes aún no tengan un usuario pueden crear uno a través del portal oficial de Mi Argentina o descargar la aplicación en dispositivos Android o iOS para completar el registro.
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¿Qué son los Vouchers Formando Capital Humano?
Los vouchers brindan acceso a cursos, propuestas de formación y herramientas de capacitación laboral destinadas a mejorar las competencias más demandadas por el mercado de trabajo.
Las capacitaciones también permiten participar en programas de inserción laboral y entrenamiento para el empleo, con ofertas adaptadas a las características de cada región del país.
¿Quiénes pueden inscribirse?
Los Vouchers Formando Capital Humano están disponibles para cualquier persona, sin importar su nivel educativo o situación académica previa.
Cómo anotarse a un curso
El proceso de inscripción es sencillo:
- Ingresar al catálogo de cursos.
- Buscar la capacitación de interés.
- Hacer clic en “Ver más”.
- Completar la preinscripción.
Una vez finalizado el trámite, el postulante recibirá un correo electrónico indicando si obtuvo una vacante.
¿Los cursos son presenciales o virtuales?
La modalidad depende de cada propuesta. Existen cursos presenciales y virtuales, y en la descripción de cada uno se informa cómo se dicta, el período de cursado y los requisitos, si los hubiera.
¿Los cursos tienen costo?
No. Todas las capacitaciones disponibles en la plataforma son 100% gratuitas, por lo que los participantes no deben abonar ningún arancel para acceder a la formación.
¿Se puede inscribir en cualquier momento?
Sí. La inscripción permanece abierta durante todo el año, aunque algunas propuestas pueden establecer fechas específicas de inicio o contar con cupos limitados.
¿Qué cursos hay en Mendoza?
En Mendoza hay varios cursos como estos:
¿Dónde consultar por dudas o problemas?
Quienes tengan inconvenientes con la inscripción, el uso de la plataforma o los cursos pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda, que brinda asistencia para resolver consultas relacionadas con el funcionamiento del sistema.