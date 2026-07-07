Formando Capital Humano: cómo acceder a los vouchers de capacitación en mecánica, gasista o arreglo de computadoras

El Gobierno nacional ofrece la plataforma Formando Capital Humano, un espacio que reúne cursos gratuitos, vouchers de formación y distintas herramientas orientadas al desarrollo personal, profesional y la inserción en el mercado laboral. La inscripción está abierta durante todo el año y cualquier persona puede acceder a las propuestas.

¿Qué ofrece la plataforma Formando Capital Humano?

La plataforma pone a disposición de los usuarios una amplia variedad de contenidos organizados por ejes de formación. Entre ellos se destacan los Vouchers Formando Capital Humano, que permiten acceder a capacitaciones laborales adaptadas a las necesidades productivas de cada región.

Además de los cursos, el sitio incluye recursos para fortalecer habilidades personales y profesionales, un apartado de alimentación y nutrición, test de autoconocimiento y juegos como Ajedrez y Go, diseñados para acompañar el aprendizaje y el desarrollo integral.

¿Cómo ingresar a la plataforma?

Para utilizar la plataforma es necesario iniciar sesión con una cuenta de Mi Argentina.

Quienes aún no tengan un usuario pueden crear uno a través del portal oficial de Mi Argentina o descargar la aplicación en dispositivos Android o iOS para completar el registro.

¿Qué son los Vouchers Formando Capital Humano?

Los vouchers brindan acceso a cursos, propuestas de formación y herramientas de capacitación laboral destinadas a mejorar las competencias más demandadas por el mercado de trabajo.

Las capacitaciones también permiten participar en programas de inserción laboral y entrenamiento para el empleo, con ofertas adaptadas a las características de cada región del país.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los Vouchers Formando Capital Humano están disponibles para cualquier persona, sin importar su nivel educativo o situación académica previa.

Cómo anotarse a un curso

El proceso de inscripción es sencillo:

Ingresar al catálogo de cursos.

Buscar la capacitación de interés.

Hacer clic en “Ver más” .

. Completar la preinscripción.

Una vez finalizado el trámite, el postulante recibirá un correo electrónico indicando si obtuvo una vacante.

¿Los cursos son presenciales o virtuales?

La modalidad depende de cada propuesta. Existen cursos presenciales y virtuales, y en la descripción de cada uno se informa cómo se dicta, el período de cursado y los requisitos, si los hubiera.

¿Los cursos tienen costo?

No. Todas las capacitaciones disponibles en la plataforma son 100% gratuitas, por lo que los participantes no deben abonar ningún arancel para acceder a la formación.

¿Se puede inscribir en cualquier momento?

Sí. La inscripción permanece abierta durante todo el año, aunque algunas propuestas pueden establecer fechas específicas de inicio o contar con cupos limitados.

¿Qué cursos hay en Mendoza?

En Mendoza hay varios cursos como estos:

¿Dónde consultar por dudas o problemas?

Quienes tengan inconvenientes con la inscripción, el uso de la plataforma o los cursos pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda, que brinda asistencia para resolver consultas relacionadas con el funcionamiento del sistema.