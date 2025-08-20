Fomentar Empleo: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en agosto?

El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario de pagos del Plan Fomentar Empleo para agosto. Anses realizará las acreditaciones según la modalidad elegida por cada beneficiario, mientras se anuncian cambios clave en la cobertura de cursos virtuales a partir de septiembre.

El Ministerio de Capital Humano confirmó el cronograma de pagos del Plan Fomentar Empleo correspondiente al mes de agosto de 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será la encargada de realizar las acreditaciones, que se efectuarán según la modalidad de cobro elegida por cada beneficiario.

Agosto: ¿cuándo vas a cobrar el Plan Fomentar Empleo?

Los pagos se realizarán en dos jornadas, sin importar la terminación del DNI:

Jueves 21 de agosto : para quienes cobran a través de la aplicación BNA+.

: para quienes cobran a través de la aplicación BNA+. Martes 26 de agosto: para quienes optaron por cajero humano o ventanilla bancaria.

Este esquema aplica a los beneficiarios que hayan realizado cursos durante julio, ya que el programa se liquida a mes vencido.

Fomentar Empleo: ¿cuánto vas a cobrar en agosto?

De acuerdo con la Resolución 832/2024, los valores del beneficio varían según el tipo de capacitación:

Modalidad del curso Monto mensual Presencial o semipresencial $78.000 A distancia (virtual) $45.000

Es importante destacar que no se anunció ningún aumento en los montos del programa, por lo que se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores.

Fomentar Empleo: Fin de los pagos para cursos virtuales

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que a partir de septiembre de 2025, Anses dejará de pagar los cursos realizados a distancia. Aunque la inscripción a capacitaciones virtuales sigue habilitada en el Portal Empleo, estas ya no otorgarán ayuda económica.

Solo quienes opten por la modalidad presencial o semipresencial seguirán cobrando el beneficio mensual.

El Plan Fomentar Empleo no es compatible con los programas Acompañamiento Social ni Volver al Trabajo, ambos creados tras la eliminación del Plan Potenciar Trabajo. Los titulares deben elegir entre uno u otro beneficio.