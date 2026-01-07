Estas son las leches para bebé que retiró la ANMAT por “una toxina peligrosa para la salud”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de leches de fórmula para bebés, ante la posible presencia de una toxina peligrosa para la salud infantil.

Según detalló el organismo, la medida se adoptó luego de detectarse que una de las materias primas utilizadas podría estar contaminada con Cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Esta sustancia puede generar dos tipos de cuadros clínicos. Por un lado, el denominado síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre una y seis horas después de la ingesta. Por otro, el síndrome diarreico, cuyos síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal y fiebre, y suelen aparecer entre ocho y 16 horas posteriores al consumo.

Cuáles son los productos y lotes afectados

De acuerdo con la información oficial de la ANMAT, son tres productos de Nestlé los alcanzados por el retiro preventivo.

Fórmula láctea para lactantes en polvo – 400 gramos

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Lote 517628872A – Vencimiento: 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento: 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento: 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo – 800 gramos

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Lote 517628872A – Vencimiento: 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento: 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento: 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento: 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento: 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento: 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento: 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento: 31/05/2027

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes – 400 gramos

Marca: Nestlé Alfamino

Lote 51690017Y1 – Vencimiento: 30/06/2027

Desde Nestlé Argentina S.A. indicaron que la decisión se tomó de manera preventiva y remarcaron que, hasta el momento, no existen reportes confirmados de enfermedades asociadas al consumo de los productos mencionados. “La seguridad y el bienestar de los lactantes es nuestra prioridad absoluta”, expresó la empresa en un comunicado.

Recomendaciones