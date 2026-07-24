Empleados de Comercio: de cuánto es el aumento y quiénes cobran el bono de $50.000 para julio, agosto y septiembre de 2026

La paritaria mercantil estableció un incremento salarial del 5,7% en tres tramos, el pago de una asignación extraordinaria de $50.000 y postergó la incorporación al básico de los $120.000 no remunerativos hasta diciembre de 2026.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que contempla un incremento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026, además del pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000.

El entendimiento fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y FAECyS, en el marco de la negociación salarial correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

Cómo será el aumento para Empleados de Comercio

El incremento salarial total será del 5,7%, distribuido en tres tramos iguales del 1,9% cada uno:

Mes Incremento Julio 2026 1,9% Agosto 2026 1,9% Septiembre 2026 1,9% Total 5,7%

El aumento se calculará sobre las escalas salariales de junio de 2026, tomando como base las remuneraciones básicas del convenio más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

Esto significa que el porcentaje no se aplicará únicamente sobre el sueldo básico, sino sobre la base salarial definida en el acuerdo paritario.

Bono extraordinario de $50.000

Además del incremento salarial, el convenio establece el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas:

Mes de pago Importe Julio 2026 $25.000 Agosto 2026 $25.000 Total $50.000

El monto deberá liquidarse junto con los haberes correspondientes a cada mes.

Qué pasará con los $120.000 no remunerativos

Otro de los puntos relevantes del acuerdo es que se postergó la incorporación al salario básico de la suma fija no remunerativa de $120.000, prevista en acuerdos anteriores.

En lugar de incorporarse de una sola vez, el monto pasará al básico de manera gradual en seis cuotas mensuales de $20.000:

Mes de incorporación Importe Diciembre 2026 $20.000 Enero 2027 $20.000 Febrero 2027 $20.000 Marzo 2027 $20.000 Abril 2027 $20.000 Mayo 2027 $20.000 Total $120.000

Hasta que esa incorporación se concrete, las sumas continuarán liquidándose como no remunerativas bajo las condiciones establecidas en el acuerdo firmado el 26 de marzo de 2026.

Vigencia del acuerdo y revisión

El nuevo acuerdo paritario tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026.

Además, las partes acordaron volver a reunirse durante octubre de 2026 para revisar la evolución de la inflación, el contexto económico y la situación salarial del sector mercantil, con el objetivo de analizar la necesidad de nuevos ajustes.