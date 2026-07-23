Peajes en la Ruta 7: cuánto costarán, dónde estarán y cuáles son los nuevos puntos que tendrá Mendoza

La provincia avanza con un nuevo sistema de peajes para financiar el mantenimiento de rutas. Ya están confirmadas nueve estaciones, mientras otras dos permanecen en estudio. Además, se conocieron las primeras propuestas sobre cuánto podría costar circular por la Ruta 7.

El Gobierno de Mendoza continúa avanzando con un plan para garantizar el mantenimiento de la red vial mediante la implementación de un sistema de peajes en Mendoza. La iniciativa contempla la instalación de hasta once estaciones de cobro, distribuidas entre la Ruta Nacional 7 y distintos corredores provinciales que serán intervenidos con fondos del Resarcimiento.

Cuánto costarán los peajes en la Ruta 7

Las cuatro empresas interesadas en operar los nuevos peajes de la Ruta 7 presentaron sus ofertas económicas para la categoría de vehículos livianos.

Las propuestas fueron las siguientes:

Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur: $3.090 por estación.

por estación. José Cartellone Construcciones Civiles y Constructora San José: $3.544 .

. CPC S.A.: $3.740 .

. IEB Construcciones y Trading MRG: $3.921.

La diferencia entre la oferta más baja y la más alta es de $831 por cabina. Si finalmente se adjudicara la propuesta más económica y un conductor debiera atravesar los cuatro peajes previstos sobre la Ruta 7, el costo total del recorrido rondaría los $12.360 para vehículos particulares.

Dónde estarán los nuevos peajes en Mendoza

Actualmente ya funcionan dos estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 7:

La Paz.

Paso Internacional Cristo Redentor, en el límite con Chile.

A ellas se incorporarán dos nuevas cabinas dentro de la futura concesión del corredor:

Variante Palmira.

Potrerillos.

De esta manera, el corredor internacional contará con cuatro puntos de cobro.

Los otros peajes confirmados por la Provincia

Además de las estaciones sobre la Ruta 7, Mendoza confirmó la instalación de nuevos peajes en distintos corredores provinciales.

Los puntos previstos son:

Ruta Provincial 82 , entre Cacheuta y Potrerillos.

, entre Cacheuta y Potrerillos. Acceso Sur.

Ruta Provincial 153.

Acceso Este , con dos estaciones: una en Maipú ; otra en Guaymallén .

, con dos estaciones:

En este último caso, el Gobierno adelantó que quienes paguen en una de las estaciones no deberán volver a abonar en la siguiente durante el mismo recorrido.

El proyecto todavía mantiene bajo análisis otros dos posibles puntos de cobro. Uno de ellos corresponde a la Ruta Nacional 143, aunque la baja cantidad de vehículos que circulan por ese corredor genera dudas sobre su viabilidad económica.

El segundo podría instalarse sobre la Doble Vía del Este, aunque todavía no fue definida la ubicación exacta de la estación. Si ambos proyectos avanzan, Mendoza llegaría a contar con once peajes distribuidos entre rutas nacionales y provinciales.

Cuándo comenzarán a cobrarse los nuevos peajes

A diferencia de la concesión sobre la Ruta 7, que ya se encuentra en proceso licitatorio, los peajes previstos para las rutas administradas por la Provincia comenzarán a funcionar una vez finalizadas las obras de infraestructura.

Desde el Gobierno explicaron que el criterio es que los usuarios comiencen a pagar únicamente cuando las rutas ya hayan sido mejoradas y ofrezcan condiciones superiores de circulación y seguridad.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, señaló que el sistema responde al principio de “paga quien usa“, ya que los recursos provenientes de impuestos generales resultan insuficientes para sostener el mantenimiento permanente de toda la red vial.