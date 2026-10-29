Empleados de comercio: ¿cuánto van a cobrar en noviembre y cómo se paga el bono de $50.000?

El acuerdo paritario establece una suba salarial del 5,7% entre octubre y diciembre de 2026. Además, los trabajadores recibirán un bono de $50.000 en dos cuotas y continuarán cobrando los $120.000 pactados en la negociación anterior.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó una nueva actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026. Además, los trabajadores recibirán una suma extraordinaria de $50.000, que se pagará en dos cuotas con los sueldos de octubre y noviembre.

El acuerdo paritario fue firmado por FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75. Asimismo, las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para evaluar la situación salarial del sector.

Aumento para empleados de comercio: cómo se aplica el 5,7%

El nuevo acuerdo establece un incremento remunerativo del 5,7%, distribuido en tres tramos iguales durante los últimos tres meses de 2026.

El cronograma de aumentos para los empleados de comercio es el siguiente:

Octubre de 2026: 1,9%.

1,9%. Noviembre de 2026: 1,9%.

1,9%. Diciembre de 2026: 1,9%.

Los porcentajes son nominales y no acumulativos. Esto significa que cada tramo se calculará sobre una misma base, integrada por los salarios básicos de septiembre de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes en ese mes.

De esta manera, los trabajadores mercantiles completarán una actualización salarial del 5,7% en diciembre.

Bono de $50.000 para empleados de comercio: cuándo se cobra

Además del incremento salarial, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo.

El bono se abonará en dos cuotas de la siguiente manera:

$25.000 con el sueldo de octubre de 2026.

$25.000 con el sueldo de noviembre de 2026.

Se trata de un pago por única vez que deberá figurar en el recibo de haberes bajo el concepto “Suma No Remunerativa Única – Revisión octubre 2026”.

En el caso de los empleados que trabajen a tiempo parcial, con jornadas reducidas o bajo modalidades discontinuas, el importe se liquidará de manera proporcional. El mismo criterio se aplicará cuando existan ausencias injustificadas.

¿Qué pasa con los $120.000 del acuerdo anterior?

El nuevo entendimiento mantiene las condiciones de los acuerdos paritarios firmados el 26 de marzo y el 22 de julio de 2026, siempre que no hayan sido modificadas expresamente.

Por este motivo, continuará vigente el pago de los $120.000 establecidos en la negociación salarial anterior, de acuerdo con las condiciones de liquidación que se habían pactado.

El acuerdo salarial espera la homologación

Las partes solicitaron la homologación del acuerdo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Sin embargo, el acta establece que, si la homologación todavía está pendiente al momento de liquidar los aumentos, los empleadores deberán abonar los importes correspondientes en carácter de anticipos.

De esta manera, los empleados de comercio podrán recibir los incrementos en los plazos acordados sin tener que esperar a que finalice el trámite administrativo.