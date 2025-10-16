Empleados de Comercio: ¿cuánto tenés que cobrar si sos cajero de supermercado con el aumento de octubre?

El acuerdo paritario de Faecys con las cámaras empresariales fijó un incremento del 1% mensual acumulativo y una suma fija no remunerativa de $40.000 que se paga hasta diciembre.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) dio a conocer la escala salarial correspondiente a octubre de 2025, resultado del acuerdo firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El convenio, homologado por el Ministerio de Capital Humano, alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, es decir, a los empleados mercantiles de todo el país.

Aumento escalonado hasta diciembre

El acuerdo establece un aumento del 1% mensual acumulativo entre julio y diciembre de 2025, además del pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para todas las categorías.

De esta forma, en octubre, los empleados de comercio perciben un incremento acumulado del 3% sobre los salarios básicos de junio, junto con la suma fija mensual.

Según lo acordado, la suma fija se mantendrá hasta diciembre, y la correspondiente a ese mes se incorporará al básico en enero de 2026.

Empleados de Comercio: ¿cuánto tenés que cobrar con el aumento de octubre?

Maestranza:

A: $1.035.875 + $40.000

B: $1.038.874 + $40.000

C: $1.049.380 + $40.000

Administrativo:

A: $1.047.131 + $40.000

B: $1.051.637 + $40.000

C: $1.056.137 + $40.000

D: $1.069.648 + $40.000

E: $1.080.904 + $40.000

F: $1.097.415 + $40.000

Cajeros:

A: $1.050.882 + $40.000

B: $1.056.137 + $40.000

C: $1.062.893 + $40.000

Personal auxiliar:

A: $1.050.882 + $40.000

B: $1.058.387 + $40.000

C: $1.083.155 + $40.000

Auxiliar especializado:

A: $1.059.891 + $40.000

B: $1.073.399 + $40.000

Vendedores:

A: $1.050.882 + $40.000

B: $1.073.401 + $40.000

C: $1.080.904 + $40.000

D: $1.097.415 + $40.000

Adicionales con convenio

Además del salario básico, los empleados de comercio cobran adicionales establecidos en el convenio colectivo, entre los que se destacan:

Armado de vidrieras (Art. 23): $41.111,27

Cajero A y C (Art. 30): $128.733,01

Cajero B (Art. 30): $506.945,99

Ayudante chofer primeros 100 km (Art. 36): $86,17

Ayudante chofer más de 100 km: $105,99

Chofer primeros 100 km: $10.584,00

Chofer más de 100 km: $123,44

Nueva revisión paritaria

La Faecys y las cámaras empresariales acordaron volver a reunirse en noviembre de 2025 para analizar una nueva actualización de las escalas y adicionales.

El objetivo del encuentro será mantener el poder adquisitivo de los empleados de comercio frente a las variaciones económicas y ajustar los salarios básicos antes del cierre del año.