Empleados de Comercio: ¿cuánto tenés que cobrar si sos cajero de supermercado con el aumento de octubre?

El acuerdo paritario de Faecys con las cámaras empresariales fijó un incremento del 1% mensual acumulativo y una suma fija no remunerativa de $40.000 que se paga hasta diciembre.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) dio a conocer la escala salarial correspondiente a octubre de 2025, resultado del acuerdo firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).
El convenio, homologado por el Ministerio de Capital Humano, alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, es decir, a los empleados mercantiles de todo el país.
Aumento escalonado hasta diciembre
El acuerdo establece un aumento del 1% mensual acumulativo entre julio y diciembre de 2025, además del pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para todas las categorías.
De esta forma, en octubre, los empleados de comercio perciben un incremento acumulado del 3% sobre los salarios básicos de junio, junto con la suma fija mensual.
Según lo acordado, la suma fija se mantendrá hasta diciembre, y la correspondiente a ese mes se incorporará al básico en enero de 2026.
Empleados de Comercio: ¿cuánto tenés que cobrar con el aumento de octubre?
Maestranza:
-
A: $1.035.875 + $40.000
-
B: $1.038.874 + $40.000
-
C: $1.049.380 + $40.000
Administrativo:
-
A: $1.047.131 + $40.000
-
B: $1.051.637 + $40.000
-
C: $1.056.137 + $40.000
-
D: $1.069.648 + $40.000
-
E: $1.080.904 + $40.000
-
F: $1.097.415 + $40.000
Cajeros:
-
A: $1.050.882 + $40.000
-
B: $1.056.137 + $40.000
-
C: $1.062.893 + $40.000
Personal auxiliar:
-
A: $1.050.882 + $40.000
-
B: $1.058.387 + $40.000
-
C: $1.083.155 + $40.000
Auxiliar especializado:
-
A: $1.059.891 + $40.000
-
B: $1.073.399 + $40.000
Vendedores:
-
A: $1.050.882 + $40.000
-
B: $1.073.401 + $40.000
-
C: $1.080.904 + $40.000
-
D: $1.097.415 + $40.000
Adicionales con convenio
Además del salario básico, los empleados de comercio cobran adicionales establecidos en el convenio colectivo, entre los que se destacan:
-
Armado de vidrieras (Art. 23): $41.111,27
-
Cajero A y C (Art. 30): $128.733,01
-
Cajero B (Art. 30): $506.945,99
-
Ayudante chofer primeros 100 km (Art. 36): $86,17
-
Ayudante chofer más de 100 km: $105,99
-
Chofer primeros 100 km: $10.584,00
-
Chofer más de 100 km: $123,44
Nueva revisión paritaria
La Faecys y las cámaras empresariales acordaron volver a reunirse en noviembre de 2025 para analizar una nueva actualización de las escalas y adicionales.
El objetivo del encuentro será mantener el poder adquisitivo de los empleados de comercio frente a las variaciones económicas y ajustar los salarios básicos antes del cierre del año.