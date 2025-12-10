Empleados de comercio: ¿cuándo y durante cuántos meses tienen que cobrar el bono de $60000?

Los empleados de comercio acordaron una suma fija no remunerativa de $60.000 mensuales desde diciembre, junto con la extensión del bono previo de $40.000 y una revisión salarial prevista para marzo de 2026.

Los empleados de comercio recibirán una suma fija no remunerativa de $60.000 mensuales como resultado del nuevo acuerdo paritario firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector. La negociación, que venía mostrando señales de estancamiento durante noviembre, finalmente logró destrabarse y aportó certezas al sector mercantil de cara al cierre del año.

Nuevo acuerdo salarial para empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) selló un entendimiento con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). El acuerdo establece:

Pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 mensuales para diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026.

El beneficio alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 .

El monto no es acumulativo y se liquida mes a mes.

La suma correspondiente a marzo de 2026 se incorporará al salario básico a partir de abril de 2026.

Extensión de la suma fija previa de $40.000

Además, se resolvió extender hasta marzo de 2026 el pago de la suma no remunerativa de $40.000 acordada en junio de 2025, manteniendo las mismas condiciones de aplicación.

Vigencia y condiciones del acuerdo

El acuerdo tendrá vigencia entre el 1° de diciembre de 2025 y el 30 de abril de 2026. También contempla una cláusula de revisión en marzo de 2026, momento en el cual las partes se reunirán nuevamente para evaluar la evolución económica y el impacto sobre el poder adquisitivo del sector.

Los empleadores deberán considerar las sumas no remunerativas para calcular adicionales como presentismo y antigüedad, y no podrán absorber ni compensar estos montos con bonos, gratificaciones o aumentos otorgados previamente.

Exclusiones y condiciones especiales

El acuerdo no será vinculante para las negociaciones de la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego). Aun así, las sumas pactadas constituirán el mínimo convencional una vez que el entendimiento sea homologado a nivel nacional.

Las partes de esa jurisdicción deberán reunirse en un plazo de 45 días para analizar las condiciones salariales zonales vigentes.

Homologación

El acuerdo será plenamente válido y exigible una vez que reciba la correspondiente homologación oficial.