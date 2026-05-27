Empleadas domésticas: quiénes cobran aguinaldo en junio y cuánto te corresponde

Las empleadas domésticas registradas cobrarán en junio el medio aguinaldo junto con los salarios actualizados por la nueva paritaria. Quiénes lo reciben, cómo se calcula y cuáles son los montos mínimos vigentes por categoría.

Las trabajadoras de casas particulares cobrarán en junio de 2026 el primer medio aguinaldo del año junto con los salarios actualizados por la nueva paritaria. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó aumentos escalonados entre abril y julio y también definió cómo impactarán estos cambios sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC).

El beneficio alcanza a todas las empleadas domésticas registradas, sin importar la categoría o modalidad de trabajo. El monto a cobrar dependerá del mejor sueldo percibido durante el primer semestre del año.

¿Quiénes cobran aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a todas las trabajadoras del régimen de casas particulares que se encuentren registradas formalmente. Esto incluye a empleadas con retiro y sin retiro, personal por horas y mensualizado de las cinco categorías contempladas por la normativa.

También tienen derecho al SAC quienes trabajaron solo una parte del semestre, aunque en esos casos el pago será proporcional al tiempo trabajado.

¿Cuánto aguinaldo corresponde cobrar?

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual cobrado entre enero y junio de 2026. Para calcularlo, se toma la remuneración más alta del semestre, incluyendo conceptos remunerativos habituales.

Por ejemplo, si una trabajadora de tareas generales con retiro percibe en junio el salario mínimo mensual de $441.729,02, el aguinaldo rondaría los $220.864,51, siempre que ese haya sido el sueldo más alto del período y no existan adicionales.

En el caso de quienes trabajan por hora o tuvieron períodos sin actividad, el cálculo se realiza de forma proporcional según los meses efectivamente trabajados.

Cómo será el aumento para empleadas domésticas

El nuevo acuerdo salarial estableció incrementos acumulativos mes a mes hasta julio de 2026. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

1,8% de aumento en abril

1,6% de aumento en mayo

1,5% de aumento en junio

1,4% de aumento en julio

El incremento de mayo se calcula sobre los salarios ya actualizados de abril, por lo que el esquema tiene carácter acumulativo.

Además, el acuerdo dispuso incorporar al salario básico el 50% de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en marzo. De ese total, $10.000 comenzaron a integrarse al básico desde abril, mientras que el resto seguirá pagándose como suma no remunerativa hasta junio y se incorporará definitivamente en julio.

Salarios mínimos de empleadas domésticas en junio de 2026

Estos son los salarios mínimos para empleadas domésticas en junio del 2026:

Primera categoría (supervisión)

Con retiro: $4.297,33 por hora / $536.080,78 mensuales

Sin retiro: $4.683,64 por hora / $594.214,11 mensuales

Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $4.083,26 por hora / $499.868,28 mensuales

Sin retiro: $4.453,26 por hora / $553.536,65 mensuales

Tercera categoría (caseros)

$3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales

Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensuales

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.600,66 por hora / $441.729,02 mensuales

Sin retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales

Cuándo se paga el aguinaldo

La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Como esa fecha cae martes, los empleadores tendrán tiempo de efectuar el pago hasta ese día inclusive.

No obstante, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito podría concretarse como máximo el 6 de julio.

Qué pasa con los adicionales

La paritaria también actualizó el adicional por zona desfavorable, que pasó al 31% sobre los salarios mínimos. El beneficio alcanza a trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en Buenos Aires.

A su vez, continúa vigente el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, tomando como referencia el 1° de septiembre de 2020.