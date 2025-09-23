Empleadas domésticas: en septiembre te tienen que pagar la última cuota del bono ¿cuánto es?

En septiembre vence la última cuota del bono no remunerativo para el personal de casas particulares, que debe abonarse junto con la escala salarial actualizada. El pago alcanza a todos los trabajadores del servicio doméstico, registrados o no, y no puede descontarse ni computarse en otros conceptos laborales.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) recordó que durante septiembre de 2025 los empleadores del servicio doméstico deben abonar la tercera y última cuota del bono no remunerativo acordado en la última paritaria del sector. Este refuerzo extraordinario debe figurar en el recibo de sueldo y se suma al salario básico, aunque no impacta en otros conceptos laborales.

Empleadas domésticas: ¿Quiénes deben cobrar el bono?

El bono alcanza a todos los trabajadores de casas particulares, estén registrados o no. En casos de pluriempleo, cada empleador debe abonar el monto correspondiente por separado. Además, la Upacp aclaró que este pago no puede descontarse en los meses siguientes ni considerarse como adelanto de futuros aumentos.

Monto del bono según carga horaria

El importe se liquida de forma proporcional a la cantidad de horas semanales trabajadas:

Carga horaria semanal Monto del bono Hasta 12 horas $4.000 Entre 12 y 16 horas $6.000 Más de 16 horas $9.500

Este esquema aplica en todas las categorías y modalidades de trabajo en el ámbito nacional.

Características del bono no remunerativo

El carácter no remunerativo del bono implica que:

No se computa para antigüedad ni zona desfavorable.

No genera aportes, contribuciones ni cobertura de ART.

No se incluye en el cálculo del aguinaldo ni en liquidaciones finales.

Se trata, por tanto, de un refuerzo directo al ingreso mensual, sin incidencia en otros derechos laborales.

Servicio Doméstico: escala salarial vigente en septiembre 2025

Además del bono, los empleadores deben aplicar la última actualización salarial establecida por la Resolución 1/2025. Los valores mínimos son los siguientes:

Categoría Con retiro (hora/mensual) Sin retiro (hora/mensual) Supervisores $3.683,21 / $459.471,73 $4.034,05 / $511.800,22 Tareas específicas $3.487,00 / $426.875,19 $3.822,91 / $475.184,56 Caseros — / $416.485,63 — / $416.485,63 Asistencia y cuidado de personas $3.293,99 / $416.485,63 $3.683,21 / $464.129,59 Tareas generales $3.052,99 / $374.541,36 $3.293,99 / $416.485,63

Empleadas domésticas: ¿cuándo reabren las paritarias?

Con el fin del bono en septiembre, los trabajadores del sector esperan la reapertura de la negociación paritaria para definir nuevos ajustes salariales a partir de noviembre.