Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en septiembre?

Con el aumento salarial del 1% y la última cuota del bono no remunerativo, las empleadas domésticas recibirán en septiembre un ingreso reforzado. El monto varía según categoría y carga horaria, y debe abonarse junto al sueldo mensual, sin descuentos ni aportes.

Las trabajadoras de casas particulares recibirán en septiembre 2025 un nuevo incremento salarial del 1%, junto con la tercera y última cuota del bono no remunerativo dispuesto por el Gobierno nacional. Este refuerzo económico, que se paga desde julio, busca mejorar los ingresos del sector sin modificar la estructura salarial ni afectar aportes.

Empleadas domésticas: ¿cuánto vas a cobrar la hora en septiembre?

Los valores mínimos por hora establecidos para septiembre 2025 son los siguientes:

Categoría Hora con retiro Hora sin retiro Tareas generales $3.052 $3.293 Cuidado de personas $3.293 $3.681 Caseros $3.293 — Tareas específicas $3.487 $3.822 Supervisores $3.681 $4.032

Estos montos corresponden al trabajo por hora y deben abonarse junto con el bono no remunerativo de $4.000, $6.000 o $9.500 según la carga horaria semanal. No incluyen adicionales como antigüedad, zona desfavorable ni aportes legales.

Empleadas domésticas: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?

El monto total a cobrar depende de la categoría, modalidad de trabajo y carga horaria semanal. A continuación, un ejemplo práctico para jornada completa:

Tareas generales con retiro (5ª categoría):

Sueldo mensual: $374.541

Bono no remunerativo: $9.500

Total a cobrar en septiembre: $384.041 (sin contar antigüedad ni zona desfavorable)

Tabla de salarios mínimos por categoría

Categoría Mensual con retiro Mensual sin retiro Hora con retiro Hora sin retiro Tareas generales $374.541 $416.485 $3.052 $3.293 Cuidado de personas $416.485 $463.129 $3.293 $3.681 Caseros $416.485 — $3.293 — Tareas específicas $427.874 $476.113 $3.487 $3.822 Supervisores $460.471 $513.793 $3.681 $4.032

Estos valores deben abonarse hasta el quinto día hábil de octubre y no incluyen adicionales como antigüedad, zona desfavorable ni aportes legales.

Bono no remunerativo: ¿quién lo cobra y cuánto es?

El bono corresponde tanto a personal formal como informal, y debe abonarse junto al sueldo mensual. Si la trabajadora presta servicios en más de un domicilio, debe recibir el bono por cada empleador.

Montos según carga horaria semanal:

Más de 16 horas semanales: $9.500

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Este bono debe figurar como concepto separado en el recibo de sueldo y no se descuenta de futuros aumentos ni del aguinaldo.

Consideraciones clave