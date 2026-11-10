Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en noviembre de 2026?

El personal de casas particulares recibe un aumento del 1,6% en noviembre. Con la actualización, se completa la incorporación al sueldo básico del bono extraordinario acordado en agosto. Conocé cuánto se paga por hora según la categoría y si el trabajador tiene retiro o no.

Los empleados domésticos reciben un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026. La actualización es del 1,6% y modifica los salarios mínimos establecidos para el personal de casas particulares, que incluye a trabajadores de limpieza, niñeras, cuidadores de personas, caseros y supervisores.

La suba forma parte del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y contempla, además, la incorporación del último tramo de la suma extraordinaria que se había establecido en agosto.

Los nuevos valores fueron corregidos mediante la Resolución 7/2026. Por este motivo, para calcular los sueldos de noviembre deben tomarse los importes del anexo rectificado y no los publicados inicialmente.

¿Cuánto se paga la hora de empleada doméstica en noviembre de 2026?

La escala salarial vigente desde el 1° de noviembre establece diferentes valores según la categoría y la modalidad de contratación. Los trabajadores con retiro tienen un valor por hora distinto al del personal sin retiro.

Los siguientes son los salarios mínimos correspondientes a cada actividad:

Categoría Por hora con retiro Por hora sin retiro Supervisores $4.923,44 $5.339,08 Tareas específicas $4.695,59 $5.093,82 Caseros — $4.447,11 Cuidado de personas $4.447,11 $4.918,66 Tareas generales $4.170,52 $4.447,11

Por lo tanto, una empleada doméstica que realiza tareas generales cobra como mínimo $4.170,52 por hora si trabaja con retiro y $4.447,11 si lo hace sin retiro.

¿Cuánto cobran por mes las empleadas domésticas en noviembre?

Para el personal mensualizado, la escala salarial también establece los siguientes importes mínimos:

Categoría Mensual con retiro Mensual sin retiro Supervisores $614.186,76 $677.369,70 Tareas específicas $574.828,75 $633.158,89 Caseros — $562.284,09 Cuidado de personas $562.284,09 $619.810,80 Tareas generales $511.639,37 $562.284,09

Los importes corresponden al Anexo 4 de la Resolución 6/2026, con las correcciones establecidas por la Resolución 7/2026.

Qué adicionales deben cobrar los empleados domésticos

Además de los salarios básicos, el personal de casas particulares tiene derecho a determinados adicionales:

Antigüedad: corresponde un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Se computan los períodos desde septiembre de 2020.

corresponde un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Se computan los períodos desde septiembre de 2020. Zona desfavorable: se aplica un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

En noviembre se completa la incorporación del bono de agosto

Una particularidad del aumento de noviembre es que se incorpora al sueldo básico el último 25% de la suma extraordinaria acordada en agosto.

En aquel momento, la CNTCP estableció un pago no remunerativo que dependía de la cantidad de horas trabajadas por semana:

$8.000 para quienes trabajaban hasta 12 horas semanales.

$11.500 para quienes trabajaban entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 para quienes trabajaban más de 16 horas semanales.

El acuerdo dispuso que ese importe se incorporara progresivamente a los salarios básicos. En septiembre se sumó el 25%, en octubre otro 50% y en noviembre se completa el 25% restante.

Por lo tanto, no se trata de un nuevo bono para noviembre, sino de la incorporación definitiva de esa suma a las remuneraciones mínimas.

¿Cuándo se cobra el sueldo de noviembre de 2026?

Las empleadas domésticas mensualizadas cobran generalmente durante los primeros días del mes siguiente al trabajado. De esta manera, los salarios correspondientes a noviembre se abonarán a comienzos de diciembre.

El régimen establece que el personal mensualizado debe recibir su remuneración dentro de los primeros cuatro días hábiles posteriores al cierre del mes.

En cambio, quienes trabajan por hora pueden cobrar al finalizar cada jornada o semana, según la modalidad acordada con el empleador.

Las empleadas domésticas tendrán otro aumento en diciembre

El acuerdo salarial contempla una última actualización del 1,6% para diciembre de 2026.

Con ese incremento, el salario mensual mínimo para el personal de tareas generales con retiro llegará a $519.825,60. En el caso de los trabajadores sin retiro, el básico ascenderá a $571.280,64.

Además, durante diciembre corresponde pagar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Para calcular el aguinaldo se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año.

Finalmente, es importante recordar que los valores fijados por la CNTCP son salarios mínimos legales. Por lo tanto, empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.