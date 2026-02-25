Empleadas domésticas: cuánto tenés que cobrar la hora en marzo y qué te corresponde de bono extra

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) difundió una estimación de la nueva escala salarial para empleadas y empleados domésticos correspondiente a febrero y marzo de 2026. Los valores surgen del reciente acuerdo paritario alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).

Empleadas domésticas: cómo fue el acuerdo salarial

El entendimiento establece un incremento del 1,5% en febrero sobre los salarios básicos vigentes a enero. En marzo se aplicará un nuevo 1,5%, calculado sobre los valores ya actualizados.

La reunión paritaria fue convocada en el marco de la Resolución 1/2026. Sin embargo, las escalas proyectadas por Upacp quedarán sujetas a la homologación oficial y a su posterior publicación en el Boletín Oficial.

Además del aumento porcentual, se acordó el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto varía según la carga horaria semanal.

Empleadas domésticas: estas son las nuevas escalas

Febrero de 2026

Supervisores

Con retiro: $3.953,99 por hora / $493.250,51 mensual.

Sin retiro: $4.317,86 por hora / $547.807,65 mensual.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.751,59 por hora / $459.265,69 mensual.

Sin retiro: $4.100,04 por hora / $509.632,55 mensual.

Caseros

Sin retiro: $3.546,66 por hora / $448.433,64 mensual.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.546,66 por hora / $448.433,64 mensual.

Sin retiro: $3.952,85 por hora / $498.106,74 mensual.

Tareas generales

Con retiro: $3.298,88 por hora / $404.702,97 mensual.

Sin retiro: $3.546,66 por hora / $448.433,64 mensual.

Marzo de 2026

Supervisores

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual.

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual.

Tareas específicas

Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual.

Caseros

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual.

Tareas generales

Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual.

Adicionales vigentes

Además del salario básico, continúan vigentes los adicionales establecidos por ley:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

Zona desfavorable: 30% adicional para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.

Bono no remunerativo

El acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa en febrero y marzo de 2026:

De 0 a 12 horas semanales: $8.000.

De 12 a 16 horas semanales: $11.500.

Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $20.000.

Este bono no se incorpora al salario básico ni se toma en cuenta para el cálculo de aguinaldo, antigüedad o zona desfavorable. Tampoco genera aportes ni contribuciones.