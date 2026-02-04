Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en febrero de 2026?

Los sueldos del personal de casas particulares se mantienen sin cambios en febrero de 2026 y continúan vigentes las escalas salariales definidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que establecen cuánto debe cobrarse por hora según la categoría, con adicionales obligatorios por antigüedad y zona desfavorable.

Los sueldos del personal de casas particulares se mantienen sin cambios durante febrero de 2026. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) no convocó a una nueva reunión paritaria, por lo que continúan vigentes las escalas salariales establecidas desde enero.

Las remuneraciones actuales fueron oficializadas a través de la Resolución 3/2025 de la Cntcp. Esa normativa dispuso incrementos salariales en noviembre y diciembre de 2025, y además incorporó un bono al salario básico a partir de enero de este año. Al no haberse anunciado nuevos aumentos, los valores mínimos legales se mantienen iguales a los del mes pasado.

Escala salarial del servicio doméstico en febrero de 2026

Estos son los montos mínimos que deben percibir las trabajadoras y trabajadores del sector, según la categoría y la modalidad de contratación:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes.

Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes.

Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes.

Caseros

$3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes.

Sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

De esta manera, en febrero de 2026 el valor de la hora para una empleada doméstica arranca en $3.250,10 para tareas generales con retiro y puede superar los $4.250 en el caso de supervisores sin retiro. Estos importes corresponden al piso legal obligatorio, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Adicionales obligatorios

Además del sueldo básico, el régimen contempla adicionales que deben pagarse de forma obligatoria. Uno de ellos es el plus por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado desde septiembre de 2020, el cual debe liquidarse mensualmente y figurar discriminado en el recibo de sueldo.

También corresponde el adicional por zona desfavorable, que implica un incremento del 30% sobre el salario para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido bonaerense de Patagones.