Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de noviembre?

Los nuevos valores para el personal de casas particulares comenzaron a regir el 1° de noviembre de 2025. El aumento impacta en todas las categorías y modalidades, con salarios que van desde los $3.095 por hora para tareas generales hasta más de $4.000 para supervisoras sin retiro.

Desde el 1° de noviembre de 2025 rigen los nuevos valores para el personal de casas particulares en todas sus categorías. El incremento fue establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y ya se encuentra vigente en todo el país.

Los aumentos impactan tanto en el pago por hora como en los sueldos mensuales, y varían según la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Además, se mantienen los adicionales por antigüedad y por zona desfavorable.

Servicio doméstico: nuevos valores por categoría

Primera categoría – Supervisor/a

Coordinación y control de tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $3.734,78 la hora / $465.904,33 mensual

Sin retiro: $4.090,52 la hora / $518.965,42 mensual

Segunda categoría – Personal para tareas específicas

Incluye cocineros/as contratados de forma exclusiva u otras labores que requieran especial idoneidad.

Con retiro: $3.535,82 la hora / $432.851,44 mensual

Sin retiro: $3.876,43 la hora / $481.837,15 mensual

Tercera categoría – Caseros

Personal que cuida y mantiene una vivienda en la que habita por contrato.

$3.340,11 la hora / $422.316,42 mensual

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Comprende el acompañamiento no terapéutico de personas mayores, enfermas, con discapacidad o menores.

Con retiro: $3.340,11 la hora / $422.316,42 mensual

Sin retiro: $3.734,78 la hora / $470.627,41 mensual

Quinta categoría – Personal para tareas generales

Tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina y demás labores típicas del hogar.

Con retiro: $3.095,73 la hora / $379.784,94 mensual

Sin retiro: $3.340,11 la hora / $422.316,42 mensual

¿Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en noviembre?

Una empleada doméstica cobra por hora: $3.095,73

Qué pasa si una trabajadora cumple más de una función

Cuando una empleada realiza tareas correspondientes a más de una categoría —por ejemplo, limpiar y cuidar niños—, se debe aplicar la remuneración correspondiente a la categoría mejor paga.

Adicionales y condiciones especiales

Antigüedad:

Desde septiembre de 2021, las trabajadoras perciben un adicional del 1% por cada año de antigüedad, calculado sobre el salario mensual.

Zona desfavorable:

Quienes trabajen en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Buenos Aires), deben cobrar un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido.

Modalidad de trabajo:

Si la trabajadora cumple 24 horas o más semanales para un mismo empleador, corresponde liquidar el sueldo mensual proporcional .

Si trabaja menos de 24 horas semanales, el pago debe hacerse por hora.

El acuerdo, oficializado por la CNTCP el 7 de noviembre de 2025, actualiza los ingresos del sector y busca equiparar los salarios del personal doméstico con el costo de vida actual.