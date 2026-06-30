Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de julio?

Los trabajadores de casas particulares cobrarán nuevos salarios mínimos desde julio de 2026, tras la entrada en vigencia del último tramo del acuerdo paritario. Además, este 30 de junio vence el plazo para que los empleadores paguen la primera cuota del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Los empleados del servicio doméstico percibirán nuevos sueldos básicos desde julio de 2026, en el marco del último tramo del acuerdo salarial homologado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Además, este lunes 30 de junio vence el plazo para que los empleadores abonen la primera cuota del aguinaldo correspondiente al año.

La actualización salarial fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 y publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida incorpora al salario básico el 50% restante del bono que había sido acordado para marzo de este año y también incrementa el adicional por zona desfavorable del 30% al 31%.

La normativa aclara que los valores difundidos corresponden a los salarios mínimos obligatorios, por lo que empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Escala salarial del servicio doméstico en julio de 2026

Los nuevos valores mínimos son los siguientes:

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales .

y . Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales .

y . Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales .

y . Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales .

y . Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Adicionales que deben abonarse

Además del salario básico, los trabajadores del servicio doméstico tienen derecho a percibir:

Antigüedad: un adicional del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020, calculado sobre el salario mensual.

un adicional del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020, calculado sobre el salario mensual. Zona desfavorable: un plus del 31% para quienes prestan servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones.

Hoy vence el plazo para pagar el aguinaldo

Este 30 de junio de 2026 finaliza el plazo legal para que los empleadores paguen la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los trabajadores del servicio doméstico.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Para calcularlo deben incluirse todos los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, la antigüedad, el adicional por zona desfavorable y las horas extras, cuando correspondan.

En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre, el SAC debe abonarse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.