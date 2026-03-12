Empleadas domésticas: ¿cuánto te corresponde de bono en marzo?

El Gobierno oficializó los nuevos salarios del personal de casas particulares para febrero y marzo de 2026. Además del aumento del 1,5% mensual acumulativo, el acuerdo paritario incluye el pago de un bono no remunerativo que puede alcanzar los $20.000 según la cantidad de horas trabajadas.

El Gobierno homologó el último acuerdo paritario del personal de casas particulares mediante la publicación de la Resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Con esta medida quedaron oficialmente confirmados los sueldos básicos que rigen para febrero y marzo de 2026 para las empleadas domésticas.

El acuerdo establece un incremento salarial del 1,5% para febrero respecto de los salarios vigentes en enero y una suba adicional del 1,5% acumulativa para marzo. Además, se dispuso el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Con la homologación oficial, los nuevos valores pasan a ser obligatorios para todos los empleadores, incluso en los casos en los que aún no hayan sido actualizados en la plataforma de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sueldos básicos del servicio doméstico en marzo de 2026

En marzo se aplica el segundo tramo del aumento del 1,5% acumulativo. Los salarios mínimos quedan establecidos en:

Supervisor/a

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual.

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensual.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,67 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual.

Caseros

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensual.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual.

Bono para empleadas domésticas en marzo

El acuerdo también contempla el pago de una suma no remunerativa para el personal del servicio doméstico que se paga junto al salario de febrero y marzo. El monto depende de la carga horaria semanal:

Menos de 12 horas semanales: $8.000.

Desde 12 hasta menos de 16 horas semanales: $11.500.

16 horas o más semanales: $20.000.

Adicionales que siguen vigentes

Además del aumento y el bono, continúan vigentes otros adicionales establecidos para el sector:

Zona desfavorable: equivalente al 30% del salario mínimo , para trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Antigüedad: se paga un 1% adicional por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

De esta manera, el nuevo acuerdo paritario define los ingresos mínimos del personal de casas particulares para los primeros meses de 2026 e incorpora un bono que busca compensar parcialmente la evolución de los precios.