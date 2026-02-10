Empleadas domésticas: cómo podés viajar por Carnaval a Carlos Paz por $243000

Los empleados del servicio doméstico podrán disfrutar del fin de semana largo de carnaval 2026 con paquetes turísticos a precios preferenciales, que incluyen traslado, alojamiento y opciones de comidas en destinos como Carlos Paz, Termas de Federación y las sierras de Córdoba.

Los empleados del servicio doméstico podrán acceder a nuevos beneficios turísticos durante el próximo carnaval 2026 gracias a un acuerdo informado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). La entidad confirmó su incorporación a La Rueda de Turismo Social y Sindical, un programa que permite ofrecer viajes con tarifas preferenciales a trabajadores de distintos gremios.

A partir de esta integración, el personal del servicio doméstico podrá aprovechar los feriados de carnaval con paquetes turísticos especiales, en igualdad de condiciones con afiliados de otros 92 sindicatos que ya forman parte del programa.

Empleadas domésticas: ¿de qué se tratan estas salidas sociales?

Según detallaron desde Upacp, las propuestas están pensadas para el fin de semana largo de carnaval, con salidas programadas a partir del 13 de febrero de 2026. Los paquetes incluyen traslado en bus semicama, alojamiento en hoteles seleccionados y distintos regímenes de comidas, según el destino y la opción elegida.

Las tarifas varían de acuerdo al circuito turístico, el tipo de pensión (desayuno, media pensión o pensión completa) y el destino seleccionado. Además, se contemplan precios diferenciados para adultos y menores, lo que facilita el acceso a viajes en familia.

Entre los destinos disponibles para los empleados del servicio doméstico se encuentran Termas de Federación, Villa Carlos Paz, Villa Giardino y La Falda. En todos los casos, se ofrecen programas de entre cuatro y cinco días, con estadías de tres noches.

Empleadas domésticas: estos son los destinos

Termas de Federación: programa de 4 días y 3 noches. Incluye traslado en bus semicama, alojamiento en hoteles con acceso a complejos termales y opciones con desayuno o media pensión. Es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan descanso y relax durante el carnaval. Desde $309000

Villa Carlos Paz: paquete de 5 días y 3 noches. Contempla traslado en bus semicama y hospedaje en hoteles con piscina climatizada y espacios recreativos. Se ofrecen circuitos con desayuno, media pensión o pensión completa, además de tarifas especiales para menores. Desde $242980.

La Falda: opción de 5 días y 3 noches con alojamiento en hotel céntrico. Incluye pensión completa y excursiones a localidades cercanas como La Cumbre y Los Cocos. Los valores están establecidos en base doble. Desde $294980

Villa Giardino: programa de 5 días y 3 noches que prevé traslado en bus semicama, estadía en hotel con amplios espacios verdes y pensión completa. También se incluyen circuitos turísticos por localidades serranas, con precios diferenciales para menores. Desde $327280

Requisitos para acceder al beneficio

Desde Upacp informaron que, para acceder a estos beneficios de Turismo Social, los empleados del servicio doméstico deberán contar con la credencial del sindicato y tener la cuota sindical al día. Además, será necesario presentar el último recibo de sueldo y el DNI.

Las reservas y consultas se realizan de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, a través de WhatsApp al (11) 6515-1945 o por correo electrónico a turismo@upacp.org.ar