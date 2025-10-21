El dólar sigue subiendo en la previa a las elecciones: está a mas de $1500 en el banco Nación

A menos de una semana de las elecciones generales, el dólar volvió a encender las alarmas en el mercado. El tipo de cambio mayorista trepa este martes a $1.490, quedando a apenas 0,1% del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.491,1. En paralelo, el Banco Central se mantiene en alerta y se alista para intervenir si la divisa alcanza ese nivel, mientras el mercado financiero refleja una creciente demanda de cobertura.

El presidente Javier Milei ratificó en las últimas horas que “los dólares del BCRA serán para defender la banda cambiaria”, en un intento por llevar tranquilidad ante la escalada del tipo de cambio.

En los bancos, el dólar minorista supera los $1.500 y se vende a $1.505 en el Banco Nación, mientras que el promedio del Banco Central lo ubica en $1.513,04. En los segmentos financieros, el MEP sube 1,5% hasta $1.575,60, y el Contado con Liquidación (CCL) supera los $1.600 ($1.603,48). El dólar blue, en tanto, avanza $25 hasta los $1.530, y el dólar cripto cotiza en torno a los $1.566,57.

En la plaza mayorista, el volumen operado asciende a u$s89 millones, con posturas vendedoras cercanas al límite superior de la banda por unos u$s100 millones, que los operadores atribuyen al propio BCRA. Sin embargo, por ahora no se registran intervenciones del Tesoro estadounidense.

El Gobierno argentino y el Banco Central, junto a la administración de Donald Trump, intentaron esta semana contener la presión cambiaria con una batería de anuncios. Entre ellos, se confirmó un swap con Estados Unidos por u$s20.000 millones de libre disponibilidad y una recompra de deuda. A pesar de ello, la volatilidad no cedió y los analistas anticipan jornadas de alta incertidumbre hasta los comicios.

“El dólar mayorista se sostiene por encima de los $1.470 y solo intercala breves respiros ante intervenciones oficiales que ya no logran frenar la demanda privada”, analizó el economista Gustavo Ber.

En este contexto, surge la incógnita sobre si el Tesoro estadounidense reforzará su participación para evitar que el Central deba vender reservas, o si se esperará a una mayor oferta privada.

Al mismo tiempo, The Wall Street Journal reveló que un grupo de bancos encabezado por JP Morgan —junto a Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— evalúa prestar u$s20.000 millones al gobierno argentino, en una operación que evocaría el histórico “Plan Brady”. Las entidades buscan garantías o avales del Tesoro norteamericano antes de concretar el auxilio financiero.

Milei apunta contra las “operaciones de pánico”

En medio de la tensión cambiaria, Javier Milei salió a responder desde las redes sociales. En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario retuiteó un mensaje del economista Federico Domínguez que advertía que “harán todo lo posible por generar pánico” con el dólar antes de las elecciones del 26 de octubre.

“TÉNGASE PRESENTE. Fin”, escribió el Presidente, denunciando maniobras políticas y mediáticas para generar temor. Domínguez había afirmado que en los próximos días “habrá mentiras” sobre el retiro del apoyo del Tesoro estadounidense, una posible devaluación o la pérdida de reservas.

“El programa monetario es sólido, porque hay un BCRA capitalizado, pocos pesos y superávit fiscal”, sostuvo el economista en el mismo hilo, reforzando el discurso oficial de estabilidad.

Expectativa e incertidumbre

El mercado, no obstante, se mantiene expectante. En los contratos de futuros, el dólar a junio de 2026 sube 0,83% y alcanza los $1.830, mientras que para diciembre de este año se proyecta un tipo de cambio en torno a $1.605, un incremento de más del 8% frente al valor actual.

Con un dólar que se acerca peligrosamente al techo de la banda y la mirada puesta en la reacción del BCRA, la semana electoral promete ser una prueba de fuego para la estrategia económica de Milei y para la confianza del mercado en su política cambiaria.