El dólar oficial arrancó noviembre con suba ¿en cuánto está?

Tras la victoria electoral del oficialismo, la divisa norteamericana subió 2,6% en el segmento mayorista y los futuros acompañaron la tendencia. Los analistas advierten que el mercado no confía en la sostenibilidad del régimen cambiario.

El dólar oficial comenzó la primera semana de noviembre con una marcada suba del 2,6%, en medio de señales de desconfianza del mercado sobre la continuidad del esquema de bandas cambiarias impulsado por el Gobierno.

El tipo de cambio mayorista avanzó $37, hasta $1.482, y quedó apenas 1% por debajo del techo de la banda, actualmente en $1.497,50. La semana pasada, en los días posteriores a la victoria electoral del oficialismo, la divisa había caído un 3,2% ($47), aunque ese retroceso no alcanzó para revertir la suba mensual de 4,7% registrada en octubre.

En el Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró a $1.500 para la venta, mientras que el dólar tarjeta o turista —que incluye el 30% de recargo deducible del Impuesto a las Ganancias— se ubicó en $1.950.

El mercado no confía en la estabilidad del esquema

Pese al alivio inicial que trajo la contundente victoria legislativa del Gobierno, las expectativas de devaluación persisten. Esto se reflejó en la suba de los contratos de dólar futuro, que este lunes mostraron nuevos avances.

El mercado ya “pricea” que el tipo de cambio oficial superará el techo de la banda a partir de diciembre, en un contexto de baja oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La escasez responde tanto a la estacionalidad negativa de noviembre, cuando las liquidaciones de exportaciones suelen reducirse, como al adelanto de ventas externas previo a las elecciones dispuesto por el Ejecutivo.

“El escenario fue más calmo respecto de la dinámica de la semana pasada. Al haber aumentado menos que el spot, la curva comprimió con fuerza, cerrando con tasas implícitas en torno al 25%”, señaló Martín de la Fuente, analista de Research de Adcap.

El volumen operado en el segmento de contado aumentó significativamente respecto al cierre anterior, alcanzando u$s574,7 millones, mientras que en el mercado de futuros se negociaron u$s699 millones.

Dólares financieros y blue, con movimientos dispares

Los dólares financieros se sumaron a la tendencia alcista del oficial. El dólar MEP avanzó $20,02 (+1,4%) y cerró en $1.497,48, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió $13,45 (+0,9%) hasta $1.519,98.

En contraste, el dólar blue mantuvo su tendencia a la baja: retrocedió $5 y se ubicó en $1.440 para la venta, luego de haber caído $80 la semana pasada.

Con el inicio de un nuevo mes y a pocos días del resultado electoral, el mercado cambiario vuelve a exhibir tensiones y dudas. Aunque el Gobierno busca sostener la calma con el actual esquema de bandas, los operadores anticipan que la presión sobre el tipo de cambio podría volver a intensificarse antes de fin de año.