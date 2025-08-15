El Banco Nación remunera los saldos de cuentas sueldo: ¿cuánto paga?

Desde el 14 de agosto, el Banco Nación remunera automáticamente los saldos de las cuentas sueldo con una tasa del 29% TNA, sin necesidad de trámites.

Desde el jueves 14 de agosto, el Banco de la Nación Argentina implementará un nuevo beneficio para sus clientes: comenzará a remunerar los saldos depositados en cuentas sueldo, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni activar funciones específicas.

La medida aplica automáticamente a todas las cuentas donde los clientes reciben la acreditación de su salario. Según informó la entidad, la remuneración se acreditará diariamente en la misma cuenta, aumentando el saldo disponible sin que el usuario deba realizar ninguna gestión.

“Sin necesidad de hacer trámites, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios comenzarán a percibir diariamente esta remuneración”, explicaron desde el Banco Nación.

Banco Nación: ¿cuánto paga la tasa remunerada?

La tasa nominal anual (TNA) ofrecida es del 29%, una de las más altas del mercado para este tipo de cuentas. El beneficio aplica hasta un tope de $2.000.000 de saldo remunerado.

Por ejemplo, un cliente que mantenga ese saldo durante todo el mes recibirá acreditaciones diarias de $1.589,04, lo que representa $48.333,33 mensuales. La capitalización se realiza también durante fines de semana y feriados.

Otros beneficios para clientes sueldo

Además de esta nueva remuneración, los titulares de cuentas sueldo en el Banco Nación acceden a: