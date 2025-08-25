Dólar: sube el oficial y se acerca al techo de banda

La escalada del dólar y el desplome de los activos argentinos reflejan el impacto directo de la crisis política en los mercados, en una jornada marcada por la incertidumbre y la pérdida de confianza.

Este lunes 25 de agosto, en medio del escándalo por presuntas coimas en el Gobierno nacional, el dólar minorista volvió a subir y los mercados financieros argentinos registraron fuertes caídas. La jornada estuvo atravesada por la incertidumbre política y el impacto directo en las cotizaciones y activos bursátiles.

Dólar oficial y blue en alza

El dólar minorista en el Banco Nación se vende a $1.370 y se compra a $1.330, lo que representa un aumento de $45 respecto al cierre del viernes. Aunque aún se mantiene por debajo del récord nominal de $1.380 alcanzado a fines de julio, la tendencia es claramente alcista.

En tanto, el dólar blue o paralelo se consigue a $1.355 en las cuevas porteñas, con una suba de $10 en la jornada. La brecha con el oficial se mantiene por encima del 10%.

Cotización del dólar por banco (25/08)

Banco Compra Venta Nación $1.330 $1.370 Galicia $1.310 $1.350 Santander $1.310 $1.350 Macro $1.310 $1.354 Patagonia $1.305 $1.355 BBVA $1.320 $1.360 Supervielle $1.330 $1.370 ICBC $1.315 $1.377

El dólar tarjeta, que incluye el 30% de percepción por Ganancias y Bienes Personales, se ubica en $1.781 en Banco Nación.

Fuerte caída de acciones y bonos argentinos

Los mercados reaccionaron con pérdidas significativas. El índice Merval retrocedió un 2,2% en dólares, mientras que los ADR argentinos en Wall Street mostraron bajas pronunciadas:

Banco Supervielle: -5,8%

Grupo Financiero Galicia: -5,3%

Banco Macro: -5,26%

Los bonos soberanos también operaron en rojo, y el riesgo país se mantiene elevado en 753 puntos, reflejando la desconfianza de los inversores.

Dólares financieros: MEP y CCL también suben

El dólar MEP, que se obtiene mediante la compra-venta de bonos en pesos y dólares, cotiza a:

Compra: $1.351,12

Venta: $1.351,87

El dólar CCL, utilizado por empresas para girar divisas al exterior, se ubica en:

Compra: $1.353,38

Venta: $1.355,36

Ambos muestran subas superiores a los $20, en línea con la presión cambiaria.

Fin del cepo y nuevo esquema de bandas

Desde abril, el cepo cambiario fue reemplazado por un sistema de bandas de flotación entre $1.000 y $1.400, con una actualización mensual del 1%. Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200, aunque la adquisición por ventanilla sigue limitada a USD 100 mensuales, como medida para preservar la economía formal.