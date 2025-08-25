Dólar: sube el oficial y se acerca al techo de banda

La escalada del dólar y el desplome de los activos argentinos reflejan el impacto directo de la crisis política en los mercados, en una jornada marcada por la incertidumbre y la pérdida de confianza.
Este lunes 25 de agosto, en medio del escándalo por presuntas coimas en el Gobierno nacional, el dólar minorista volvió a subir y los mercados financieros argentinos registraron fuertes caídas. La jornada estuvo atravesada por la incertidumbre política y el impacto directo en las cotizaciones y activos bursátiles.
Dólar oficial y blue en alza
El dólar minorista en el Banco Nación se vende a $1.370 y se compra a $1.330, lo que representa un aumento de $45 respecto al cierre del viernes. Aunque aún se mantiene por debajo del récord nominal de $1.380 alcanzado a fines de julio, la tendencia es claramente alcista.
En tanto, el dólar blue o paralelo se consigue a $1.355 en las cuevas porteñas, con una suba de $10 en la jornada. La brecha con el oficial se mantiene por encima del 10%.
Cotización del dólar por banco (25/08)
|Banco
|Compra
|Venta
|Nación
|$1.330
|$1.370
|Galicia
|$1.310
|$1.350
|Santander
|$1.310
|$1.350
|Macro
|$1.310
|$1.354
|Patagonia
|$1.305
|$1.355
|BBVA
|$1.320
|$1.360
|Supervielle
|$1.330
|$1.370
|ICBC
|$1.315
|$1.377
El dólar tarjeta, que incluye el 30% de percepción por Ganancias y Bienes Personales, se ubica en $1.781 en Banco Nación.
Fuerte caída de acciones y bonos argentinos
Los mercados reaccionaron con pérdidas significativas. El índice Merval retrocedió un 2,2% en dólares, mientras que los ADR argentinos en Wall Street mostraron bajas pronunciadas:
- Banco Supervielle: -5,8%
- Grupo Financiero Galicia: -5,3%
- Banco Macro: -5,26%
Los bonos soberanos también operaron en rojo, y el riesgo país se mantiene elevado en 753 puntos, reflejando la desconfianza de los inversores.
Dólares financieros: MEP y CCL también suben
El dólar MEP, que se obtiene mediante la compra-venta de bonos en pesos y dólares, cotiza a:
- Compra: $1.351,12
- Venta: $1.351,87
El dólar CCL, utilizado por empresas para girar divisas al exterior, se ubica en:
- Compra: $1.353,38
- Venta: $1.355,36
Ambos muestran subas superiores a los $20, en línea con la presión cambiaria.
Fin del cepo y nuevo esquema de bandas
Desde abril, el cepo cambiario fue reemplazado por un sistema de bandas de flotación entre $1.000 y $1.400, con una actualización mensual del 1%. Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200, aunque la adquisición por ventanilla sigue limitada a USD 100 mensuales, como medida para preservar la economía formal.