Dólar: ¿por qué continúa subiendo y hasta que número puede llegar?

Luego de una jornada de fuertes subas en acciones y bonos, el mercado cambiario mostró una reversión: el dólar mayorista recuperó terreno y cerró en $1.435. Expertos atribuyen el movimiento al cierre de posiciones financieras y a la estrategia de acumulación de reservas.

Después de un comienzo de semana marcado por la euforia bursátil y subas récord en acciones y bonos, el mercado cambiario mostró este martes un cambio de tendencia. El dólar oficial volvió a tomar impulso, con una cotización que por momentos se acercó al techo de la banda, ubicándose a menos del 1% de su límite superior.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.435, un movimiento que sorprendió a los analistas del sector. Desde la financiera Max Capital calificaron la variación como “el movimiento más sorpresivo de la jornada”, al tratarse de “una apreciación menor a la esperada”. La consultora había proyectado una baja hacia los $1.300, impulsada por coberturas ya cerradas y adelantos de importaciones, pero reconoció que “aún hay margen para una apreciación”.

Operaciones financieras detrás de la demanda

El CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, explicó que la presión compradora sobre el tipo de cambio oficial estuvo vinculada al cierre del sintético del dólar linked D31O5.

“Muchos vendieron dólares contra cobertura del dólar linked para hacer tasa, y hoy están dando vuelta ese ‘trade’”, indicó el ejecutivo. “Por eso vemos demanda de dólar oficial que debería concluir hoy mismo”, agregó.

La demanda de dólares oficiales hoy es por el cierre del sintético de D31O5. Muchos vendieron toneladas de USD contra cobertura del dólar linked D31O5 para hacer tasa. Hoy están dando vuelta ese trade por eso vemos demanda de dólar oficial que debería terminar hoy probablemente. — Ariel Sbdar (@arielsbdar) October 28, 2025

Factores que frenan la apreciación del peso

Max Capital identificó tres factores principales que estarían limitando un fortalecimiento mayor del peso:

Posición del Tesoro de EE.UU.: el mercado espera que el Tesoro estadounidense eventualmente desarme su posición larga en pesos, lo que presionaría sobre la divisa local. Compras oficiales de divisas: se prevé que el Tesoro argentino compre dólares para acumular reservas conforme a las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso, algunos analistas sostienen que ya podría haber iniciado esas operaciones. Flujos de capital post-electorales: según la consultora, los ingresos de capital tras las elecciones se materializarán principalmente a través de emisiones de deuda y nuevas inversiones extranjeras directas, y no por flujos de corto plazo del carry trade, lo que hará que la apreciación del peso sea más gradual.

Reservas, bandas y expectativas

En su último informe, Portfolio Personal Inversores (PPI) advirtió que, aun con el riesgo político atenuado tras los comicios, “el techo del esquema de bandas cambiarias luce ajustado”.

Por su parte, la consultora 1816 señaló que el país se encuentra a unos u$s8.400 millones del objetivo de reservas fijado para diciembre de 2025. “Incluso en un escenario ideal, el Banco Central o el Tesoro deberán comprar divisas en el mercado de cambios para que crezcan las reservas internacionales”, subrayó.

El economista Gustavo Ber coincidió en la necesidad de reforzar la política de acumulación de reservas:

“Los inversores esperan una estrategia decidida de compras oficiales de dólares. Esto no solo fortalecería las reservas, sino que permitiría remonetizar la economía y reducir las tasas reales, clave para la recuperación”, afirmó.

Ber también destacó la importancia de mantener un tipo de cambio real competitivo:

“Que el dólar se estabilice es positivo, siempre que no baje demasiado. Lo ideal sería sostener un nivel que permita seguir comprando reservas y apuntalar la convergencia del riesgo país hacia niveles de economías emergentes”, concluyó.