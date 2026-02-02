DNI nuevo: qué tiene de diferente, cuánto cuesta tramitarlo y qué pasa si tenés el documento anterior

El nuevo DNI comenzó a implementarse desde febrero con mayor seguridad y tecnología, aunque los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta su vencimiento. Desde el Registro Civil recomiendan iniciar la renovación con anticipación para evitar inconvenientes, especialmente en temporada de viajes.

Desde el 1 de febrero comenzó a implementarse en todo el país un nuevo DNI y pasaporte, con mejoras tecnológicas y de seguridad. La actualización fue dispuesta por el Renaper y apunta a reforzar la protección de los datos personales y optimizar los procesos de fabricación y entrega.

Para despejar dudas y llevar tranquilidad a la población, el director del Registro Civil, Agustín Píscopo, explicó cómo funciona el nuevo sistema, a quiénes alcanza y qué deben hacer quienes ya cuentan con documentación vigente.

Qué cambia en el nuevo DNI

La principal diferencia del nuevo documento es el material con el que está fabricado. Se trata de una tarjeta de policarbonato, lo que le otorga mayor durabilidad y resistencia. Además, incorpora un chip inteligente, que incrementa los niveles de seguridad y resguardo de la información personal.

Este chip permite la lectura de datos mediante tecnología contactless, es decir, sin contacto, a través de dispositivos habilitados. De esta manera, se reduce la manipulación física del documento y se refuerza la fiabilidad de los datos del ciudadano.

Qué pasa si tenés el DNI anterior

Desde el Registro Civil aclararon que el DNI anterior mantiene plena vigencia. Ambos documentos —el tradicional y el nuevo— van a coexistir hasta que se produzca el vencimiento del DNI actual.

“No es necesario ni aconsejable renovar el documento solo por querer tener el nuevo”, señaló Píscopo. La renovación solo corresponde cuando el DNI vence, ya que el anterior sigue siendo válido y seguro.

Vigencia del DNI y pasaporte

Tanto el nuevo DNI como el pasaporte mantienen la vigencia de 15 años, al igual que los documentos anteriores. En este período comienzan a vencer los DNI emitidos en 2011, por lo que se recomienda prestar atención a la fecha de caducidad, especialmente en temporada de vacaciones.

Tener el documento vencido puede impedir la realización de trámites esenciales y, principalmente, salir del país.

Cuánto cuesta tramitar el DNI y el pasaporte

Los valores vigentes son los siguientes:

DNI normal : $7.500

Entrega estimada: entre 20 y 25 días.

DNI Express: $18.500

Entrega en 5 días.

En el caso de los pasaportes:

Pasaporte normal : $70.000

Pasaporte Express : $170.000

Pasaporte inmediato en aeropuerto: $250.000

Cómo y cuándo iniciar el trámite

Desde el Registro Civil recomiendan iniciar el trámite antes del vencimiento del documento para evitar quedarse sin DNI durante el proceso. Para el trámite común, se sugiere hacerlo con al menos 20 a 25 días de anticipación, y en el caso del Express, con 5 días.

Los turnos pueden solicitarse a través de la plataforma Mendoza por Mí, y luego el ciudadano debe acercarse a la oficina del Registro Civil correspondiente para la toma de datos biométricos.

“Lo importante es llevar tranquilidad: los documentos actuales siguen siendo válidos, y el nuevo sistema suma seguridad y eficiencia”, concluyó Píscopo.