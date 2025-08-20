Discapacidad: El Gobierno evalúa aumentar prestaciones

Mientras se debaten los votos del Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que se está evaluando un aumento en todas las prestaicones.

En la previa de una sesión legislativa clave, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno Nacional está evaluando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El anuncio se dio horas antes del debate en la Cámara de Diputados sobre el rechazo al veto presidencial que anuló la ley de emergencia en discapacidad.

Aunque Adorni no precisó montos ni fechas de implementación, aseguró que el objetivo del Ejecutivo es “priorizar la atención de las personas con discapacidad” mediante el fortalecimiento de prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Según explicó, el financiamiento provendría de los recursos ahorrados tras la auditoría de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez.

Días atrás, el vocero informó que la Anses suspendió el pago de más de 110.000 PNC. De acuerdo con el Gobierno, muchas de ellas fueron mal otorgadas en gestiones anteriores, incluyendo casos de beneficiarios fallecidos que seguían cobrando.

Debate legislativo por el Decreto 534/2025

La Cámara de Diputados consiguió el quórum necesario y se prepara para tratar como primer punto del temario el rechazo al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad. Para dejar sin efecto el Decreto 534/2025, se requerirá el voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

En Buenos Aires aumentaron los Talleres Protegidos

Mientras el Gobierno nacional aún evalúa sus pasos, la provincia de Buenos Aires ya anunció aumentos. El gobernador Axel Kicillof dispuso un incremento del 100% en el incentivo económico para personas con discapacidad que trabajan en Talleres Protegidos, además de una suba del 40% en otras prestaciones.

También se presentaron nuevas líneas de apoyo, como el equipamiento del Servicio Alimentario Escolar para escuelas especiales y créditos con tasa subsidiada del Fideicomiso Fuerza Solidaria, destinados a mejorar la infraestructura de los Talleres Protegidos.