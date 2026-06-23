Discapacidad: cómo reclamar si no te permiten subir al colectivo con el CUD

La Secretaría de Transporte de la Nación recordó que las personas con discapacidad continúan teniendo derecho a viajar sin costo en el transporte público presentando su Certificado Único de Discapacidad (CUD), ya sea en formato físico o digital. Ante denuncias de usuarios que aseguraron haber tenido inconvenientes para acceder al beneficio, las autoridades aclararon que la vinculación del certificado con la tarjeta SUBE es completamente opcional.

La medida fue ratificada mediante la Resolución 415/2026, que establece que los beneficiarios pueden optar por presentar el CUD al momento de viajar o asociarlo a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Por este motivo, ningún chofer puede exigir de manera exclusiva el uso de una SUBE con el beneficio incorporado para permitir el acceso al transporte gratuito.

Desde el organismo destacaron que la principal ventaja de vincular el certificado a la tarjeta SUBE es que evita tener que exhibir el documento en cada viaje, resguardando así la privacidad de las personas con discapacidad al no tener que mostrar datos personales.

Quienes deseen realizar la vinculación deben contar con una tarjeta SUBE registrada a su nombre. El trámite se efectúa a través del sitio oficial del Sistema Único de Boleto Electrónico, ingresando en la sección “Beneficios” y cargando los datos del CUD. Una vez completado el procedimiento, es necesario activar el beneficio apoyando la tarjeta en una Terminal Automática.

Transporte personas con discapacidad: cómo denunciar si no se respeta el beneficio

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) recibe denuncias cuando se vulnera el derecho de las personas con discapacidad a viajar gratuitamente. Los reclamos pueden realizarse por distintas vías:

Línea gratuita: 0800-333-0300.

Portal oficial de la CNRT.

Atención presencial en la sede central ubicada en Maipú 88, Ciudad de Buenos Aires, y en las delegaciones distribuidas en todo el país.

Al momento de efectuar una denuncia, se recomienda reunir la mayor cantidad de información posible sobre el hecho ocurrido, incluyendo datos de la unidad, la línea de transporte, el horario y cualquier otro detalle que facilite la investigación del caso.

Las autoridades reiteraron que el Certificado Único de Discapacidad mantiene plena vigencia para acceder al transporte gratuito, independientemente de si está o no vinculado a una tarjeta SUBE.