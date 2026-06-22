Video: el momento en que llegó el helicóptero al hospital Lagomaggiore con la mujer que sufrió quemaduras en San Martín

Durante la mañana de este lunes, una noticia impactó al Este provincial y a todo el territorio. Una mujer sufrió graves quemaduras tras el incendio de su casa. Fue trasladada en helicóptero al Lagomaggiore y los vecinos registraron el momento.

Durante la mañana una mujer de San Martín, sufrió graves quemaduras tras el incendio de su casa. Por la gravedad, fue trasladada en helicóptero desde el Este provincial hasta el Hospital Lagomaggiore. Los vecinos que estaban en el lugar, lograron captar el momento.

El momento se dio, minutos después del mediodía, tras la rápida intervención de la Policía de Mendoza.

El siniestro se registró en una casa ubicada sobre calle Tomás Guido al 500. Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos al lugar.

Al arribar, los uniformados constataron que la vivienda se encontraba afectada por las llamas. De acuerdo con la información preliminar, dos personas mayores de edad lograron rescatar del interior del inmueble a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad. En tanto, un hombre también fue evacuado, aunque por la parte posterior de la propiedad.

Debido a la complejidad de las lesiones sufridas por la mujer, las autoridades dispusieron un operativo sanitario aéreo. El helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza realizó el traslado hacia el Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada para recibir atención especializada.

Por el momento, las causas que originaron el incendio son materia de investigación. Además, se aguarda un parte médico oficial que permita conocer con mayor precisión el estado de salud de las personas afectadas por el siniestro.