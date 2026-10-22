Diputados prorrogó la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027: ¿qué significa?

La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El proyecto extiende la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, mantiene las Pensiones No Contributivas por discapacidad y establece condiciones para compatibilizar el cobro con el empleo registrado. Ahora deberá ser tratado por el Senado.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que propone prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, luego de una extensa negociación entre el oficialismo y los bloques opositores. La iniciativa consiguió un amplio respaldo parlamentario, con una mayoría superior a los dos tercios.

La votación terminó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. De esta manera, el proyecto avanzó en el Congreso, aunque todavía deberá ser aprobado por el Senado para que la extensión de la emergencia entre en vigencia.

Hasta cuándo se extenderá la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad y estableció su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la media sanción de Diputados, se busca extender ese plazo por un año más, hasta el cierre de 2027.

El acuerdo se alcanzó después de varias negociaciones entre el Gobierno y la oposición. Mientras el oficialismo impulsaba un nuevo marco normativo para reemplazar el régimen de emergencia, distintos bloques reclamaban garantías para sostener los derechos, las prestaciones y los servicios destinados a las personas con discapacidad.

Como parte del entendimiento, La Libertad Avanza aceptó modificar distintos puntos de su propuesta original y desistió de avanzar con los recortes al sistema de discapacidad que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.

Qué pasará con las Pensiones No Contributivas por discapacidad

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la continuidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, cuyo monto se mantiene vinculado a la jubilación mínima.

El proyecto ratifica que estas prestaciones equivalen al 70% del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por lo tanto, su importe se ajustará de acuerdo con la movilidad previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Además, se mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento fundamental para acreditar la discapacidad y acceder a los beneficios correspondientes.

Compatibilidad entre las pensiones y el trabajo registrado

Otro de los aspectos relevantes es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una Pensión No Contributiva por discapacidad con un empleo formal.

Según el texto aprobado por Diputados, los beneficiarios podrán incorporarse al mercado laboral registrado sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La medida busca facilitar el acceso al empleo formal sin que esto implique, por sí solo, la pérdida del ingreso que reciben las personas con discapacidad.

Qué cambios se aprobaron para financiar el sistema de discapacidad

El acuerdo parlamentario también incluyó modificaciones vinculadas con el financiamiento de las prestaciones y los servicios destinados a las personas con discapacidad.

El proyecto mantiene el nomenclador universal y el arancel unificado para las prestaciones básicas. Este mecanismo busca establecer valores comunes para los servicios, con el objetivo de evitar diferencias en los aranceles fijados por obras sociales y empresas de medicina prepaga sin mecanismos compartidos de actualización.

Asimismo, se incorporaron previsiones presupuestarias para sostener la continuidad de los servicios y establecer condiciones para afrontar las deudas con los prestadores.

De acuerdo con la información presentada durante el debate, el costo estimado de la prórroga para 2027 asciende a $598.912 millones.

Qué falta para que la prórroga entre en vigencia

Aunque Diputados aprobó la iniciativa con un amplio respaldo, la extensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad todavía no está vigente. El proyecto deberá pasar ahora al Senado, donde los legisladores tendrán que debatirlo y someterlo a votación.

Si obtiene la aprobación de la Cámara alta, la emergencia nacional en discapacidad podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027, con la continuidad de las prestaciones y las disposiciones contempladas en el texto aprobado.