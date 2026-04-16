¿Cuidás un abuelo? esto tenés que cobrar la hora en abril

Mientras se espera una nueva paritaria, se mantienen vigentes las escalas de marzo para el cuidado de adultos mayores: cuánto se paga por hora, los valores mensuales y los adicionales que siguen en pie en abril de 2026.

Con el inicio de abril de 2026, muchas familias y personas que se dedican al cuidado de adultos mayores se preguntan cuáles son los valores actualizados para este tipo de trabajo. Según informó la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), las escalas salariales de febrero y marzo se mantienen como referencia vigente, mientras se espera una nueva negociación paritaria.

Cuánto cobra por hora el cuidado de adultos mayores en abril 2026

Quienes cuidan a personas mayores —como abuelos— están incluidos dentro de la categoría “Asistencia y cuidado de personas”, la misma que abarca a niñeras y cuidadores.

Con los últimos aumentos aplicados, los valores de referencia en abril son:

Con retiro: $3.599,86 por hora

$3.599,86 por hora Sin retiro: $4.012,14 por hora

Si el trabajo es mensual, los sueldos estimados son:

Con retiro: $455.160,14

$455.160,14 Sin retiro: $505.578,34

Estos montos corresponden a los valores actualizados tras los incrementos acumulativos de febrero y marzo.

Cómo fue el último aumento

El acuerdo salarial más reciente estableció:

Un incremento del 1,5% en febrero , aplicado sobre los sueldos de enero.

, aplicado sobre los sueldos de enero. Un 1,5% adicional en marzo, calculado sobre los valores ya actualizados.

De esta manera, se generó una suba acumulativa en el primer trimestre del año. Además, se acordó el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas.

Este entendimiento se dio en el marco de la Resolución 1/2026, aunque todavía resta su homologación y publicación oficial.

Adicionales que se mantienen

A los valores básicos se suman extras obligatorios:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

1% adicional por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Zona desfavorable: 30% extra en regiones del sur y zonas específicas del país.

Qué puede pasar en los próximos meses

Por ahora, los valores de marzo son los que deben tomarse como referencia durante abril para quienes cuidan adultos mayores. Sin embargo, el sector espera una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El contexto inflacionario mantiene la presión sobre las negociaciones, por lo que no se descarta un nuevo aumento en el corto plazo que impacte en los salarios desde abril o mayo. Hasta que eso ocurra, empleadores y cuidadores deben guiarse por estas escalas vigentes.