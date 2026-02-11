¿Cuidás a un abuelo? esto tenés que cobrar por hora en febrero

Al no haberse convocado a una nueva reunión paritaria, los cuidadores de adultos mayores mantienen en febrero los mismos valores salariales fijados por la Resolución 3/2025, con adicionales por antigüedad y zona desfavorable según corresponda.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) no se reunió durante febrero para analizar una nueva actualización salarial, por lo que los sueldos básicos de los cuidadores de adultos mayores se mantienen sin cambios respecto a enero de 2026.

Estos trabajadores están encuadrados en la cuarta categoría del régimen de trabajo en casas particulares, correspondiente a la asistencia y cuidado de personas. Ante la falta de acuerdo en una nueva discusión paritaria, continúan vigentes los valores homologados mediante la Resolución 3/2025.

Escala salarial de cuidadores de adultos mayores en febrero de 2026

Al no haberse dispuesto incrementos, los sueldos básicos mínimos son los siguientes:

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes.

Estos montos constituyen el piso salarial obligatorio para empleadores de personal dedicado al cuidado de adultos mayores en el ámbito domiciliario.

Adicionales

Además del salario básico, los cuidadores deben percibir un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Este concepto debe liquidarse de forma mensual y figurar discriminado en el recibo de sueldo.

También corresponde el pago del plus por zona desfavorable, que equivale al 30% sobre los salarios mínimos, para quienes desempeñen tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, hasta que la Cntcp vuelva a reunirse y acuerde una nueva actualización, los empleadores deberán continuar liquidando los haberes con los valores vigentes establecidos por la normativa actual.