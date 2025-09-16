Cuidás a un abuelo: esto es lo que tenés que cobrar la hora en septiembre

Los cuidadores tienen que cobrar la hora cerca de $3.294. Además, tienen que cobrar el bono extra.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó las nuevas escalas salariales para cuidadores domiciliarios, una categoría clave dentro del régimen de servicio doméstico. Esta función abarca la asistencia y cuidado no terapéutico de personas mayores, enfermas, con discapacidad o menores.

Cuidadores: ¿cómo es la suba de septiembre?

Mediante la Resolución 1/2025, se estableció un aumento salarial del 6,5% distribuido en forma escalonada:

Julio: 3,5% acumulativo sobre los valores de enero de 2025.

3,5% acumulativo sobre los valores de enero de 2025. Julio, agosto y septiembre: aumentos sucesivos del 1%.

Estas actualizaciones ya figuran en la web oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Cuidadores: esta es la escala salarial 2025

Mes Con retiro (mensual) Sin retiro (mensual) Con retiro (por hora) Sin retiro (por hora) Junio $404.327 $450.489 $3.197 $3.575 Julio $408.279 $454.984 $3.229 $3.611 Agosto $412.562 $459.535 $3.261 $3.647 Septiembre $416.486 $463.130 $3.294 $3.683

Cuidadores: ¿cómo es el bono extra?

Se acordó también el pago de una suma no remunerativa durante julio, agosto y septiembre de 2025. Este adicional aplica tanto a empleados registrados como no registrados y debe ser incluido en los recibos de sueldo. Es proporcional a la carga horaria semanal, y no incide sobre conceptos como aguinaldo, antigüedad o zona desfavorable.

Carga horaria semanal Julio Agosto Septiembre Más de 16 horas $10.000 $9.500 $9.500 Entre 12 y 16 horas $7.000 $6.000 $6.000 Hasta 12 horas $4.000 $4.000 $4.000

¿Qué adicionales podés cobrar?

Los cuidadores domiciliarios también acceden a beneficios complementarios bajo la Ley 26.844: