¿Cuánto paga un plazo fijo en la previa de Navidad y cuánto ganás si depositás $200000 en un mes?

En la previa de Navidad, los plazos fijos a 30 días muestran fuertes diferencias entre bancos: según la tasa elegida, invertir $200.000 puede dejar una ganancia mensual que va desde poco más de $3.300 hasta cerca de $4.500, de acuerdo a los datos oficiales del BCRA.

En la antesala de Navidad, los plazos fijos tradicionales a 30 días muestran una marcada dispersión de rendimientos entre los bancos argentinos. Según la última actualización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) varían entre el 20,5% y el 27,5%, lo que se traduce en diferencias concretas en el bolsillo del ahorrista.

Los bancos de mayor tamaño y alcance nacional se ubicaron, en general, en el tramo más bajo de la tabla. El Banco Nación ofreció una TNA del 22,5%, mientras que entidades como Santander, Galicia y BBVA se posicionaron en torno al 21%. En el otro extremo, bancos digitales, financieras y algunas entidades regionales lideraron el ranking con tasas superiores al 26%, llegando hasta el 27,5%.

Esta diversidad de tasas provoca una brecha relevante: por cada $1.000.000 invertido a 30 días, la diferencia entre el banco que menos paga y el que más paga ronda los $5.700. Elegir la entidad adecuada, por lo tanto, resulta clave para maximizar el rendimiento mensual.

Plazo Fijo: ¿qué pasa si invertís $200.000?

Tomando como referencia los datos oficiales del BCRA y aplicando el mismo método de cálculo utilizado para los montos mayores, un plazo fijo de $200.000 a 30 días deja los siguientes resultados aproximados:

En el banco que menos paga (TNA 20,5%) : la ganancia mensual ronda los $3.370 .

En el banco que más paga (TNA 27,5%): el interés asciende a unos $4.520 en un mes.

Es decir, aun con un capital relativamente moderado, la elección del banco puede implicar una diferencia de más de $1.100 en apenas 30 días.

Los valores surgen del cálculo estándar: capital invertido × (TNA/100) × (30/365), sin considerar impuestos ni promociones especiales. Con las tasas actuales, el plazo fijo sigue siendo una alternativa de bajo riesgo, aunque con rendimientos muy dispares según la entidad elegida, justo en un momento del año en el que muchos buscan resguardar o hacer rendir el aguinaldo.