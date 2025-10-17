Cuánto paga un plazo fijo a 30 días en octubre: banco por banco

El Banco Central publicó la actualización de tasas para depósitos en pesos. Algunas entidades privadas ofrecen rendimientos que superan el 50% anual, mientras que los bancos públicos se mantienen por debajo del 45%.

La tasa de interés de los plazos fijos continúa siendo una referencia clave para los ahorristas que buscan preservar el valor de su dinero frente a la inflación. Este viernes 17 de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los rendimientos que ofrece cada entidad financiera para los depósitos en pesos a 30 días, con importantes diferencias entre bancos públicos y privados.

Según informó el organismo que preside Santiago Bausili, el listado incluye a los diez bancos con mayor volumen de depósitos, además de aquellos que informaron las tasas ofrecidas a no clientes. La información está disponible en el sitio oficial del BCRA, dentro del apartado dedicado a plazos fijos, donde cada usuario puede consultar la propuesta más conveniente y acceder directamente al enlace de la entidad para constituir su inversión.

El Banco Central recordó que la constitución de un plazo fijo no tiene costo, se realiza completamente en línea y no requiere trámites presenciales ni documentación adicional.

En las últimas semanas, algunas entidades ajustaron sus rendimientos luego de la suba de encajes dispuesta por el BCRA, lo que llevó las tasas de entre el 27% y el 29% anual hasta niveles cercanos al 50%. Sin embargo, la tendencia volvió a moderarse y actualmente la mayoría de los bancos ofrecen tasas cercanas al 40% anual.

Vale destacar que desde 2024 el BCRA eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, por lo que cada entidad define libremente el porcentaje que aplica a sus clientes.

Tasa de interés para plazos fijos a 30 días

Bancos principales (para clientes):

Banco Nación: 42%

Banco Provincia: 39%

Banco Ciudad: 38%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 41%

BBVA: 42%

Banco Macro: 45%

Banco Galicia Más (ex HSBC): –

Banco Credicoop: 39%

Banco ICBC: 42,4%

Bancos que ofrecen plazos fijos online para no clientes:

Banco BICA S.A.: 53%

Banco CMF S.A.: 54%

Banco Comafi: 43%

Banco de Comercio: 50%

Banco de Corrientes: 44,5%

Banco de Formosa: 30%

Banco de Córdoba: 46,5%

Banco del Chubut: 45%

Banco del Sol: 48%

Banco Dino S.A.: 42%

Banco Hipotecario: 46%

Banco Julio S.A.: 37%

Banco Mariva: 50%

Banco Masventas: 35%

Banco Meridian: 52%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 43%

Banco Voii S.A.: 54%

Bibank S.A.: 45%

Crédito Regional Compañía Financiera: 52%

Reba: 50%

Banco Columbia: 48%

Entre las propuestas más competitivas se destacan Banco Voii y Banco CMF, que encabezan el ranking con una tasa nominal anual (TNA) del 54%, seguidos por Banco BICA, Meridian y Crédito Regional, con rendimientos superiores al 52%.

En contraste, los bancos públicos como Nación, Provincia y Ciudad se mantienen por debajo del 42%, priorizando la estabilidad y el volumen de depósitos antes que la rentabilidad.

Para los ahorristas, la recomendación del BCRA sigue siendo comparar opciones antes de invertir: cada décima de punto puede marcar una diferencia significativa en los rendimientos mensuales de un depósito a 30 días.