Créditos hipotecarios: suben las tasas, bancos pausaron créditos y endurecieron requisitos ¿cómo acceder en septiembre del 2025?

El mercado hipotecario se encuentra tenso. Los banco siguen subiendo tasas y algunos hasta pausaron el otorgamiento ¿qué podés conseguir en septiembre del 2025?

El mercado hipotecario argentino atraviesa una etapa de fuerte tensión. En los últimos meses, varios bancos han elevado sus tasas nominales, endurecido los requisitos crediticios y, en algunos casos, congelado sus líneas de financiación.

La combinación de estas medidas, junto con un contexto económico volátil, está haciendo que el sueño de la casa propia sea cada vez más inaccesible para gran parte de los argentinos.

Créditos hipotecaros: cuáles son los mayores problemas en septiembre del 2025

En septiembre del 2025 el principal problema que enfrentan los créditos hipotecarios son tres: créditos pausados, altas tasas y endurecimiento de los requisitos.

Líneas de crédito pausadas

Hay dos entidades que pusieron pausas a nuevos créditos hipotecarios y solo trabajarán con los ya otorgados:

El Banco Ciudad tiene en pausa sus nuevas líneas de crédito hipotecario. Las solicitudes ya presentadas seguirán su trámite, pero no se aceptan nuevas hasta que se reactive el servicio.

tiene en pausa sus nuevas líneas de crédito hipotecario. Las solicitudes ya presentadas seguirán su trámite, pero no se aceptan nuevas hasta que se reactive el servicio. El Banco del Chubut también suspendió sus líneas por más de 10 días. Aunque luego anunció una reactivación, en la práctica la opción todavía no está habilitada en su plataforma online.

Tasas que superan el 15% + UVA en algunos bancos

Algunos bancos privados han subido sus tasas a niveles que superan el 15% más UVA, especialmente si el cliente no acredita su sueldo en la entidad. Entre ellos: Banco Galicia, Banco Macro, Santander, y otros.

Endurecimiento de requisitos

No sólo se trata de tasas. Se piden scores crediticios mucho más altos, condiciones de acreditación de ingresos más rígidas, antecedentes financieros más limpios, entre otros. En el Banco Nación, por ejemplo, el puntaje exigido (scoring) se duplicó, lo que deja afuera a muchos postulantes que hasta hace poco veían al banco como una alternativa accesible.

Créditos hipotecarios: ¿cuáles son los factores de la crisis?

Estos son los factores estructurales detrás de la crisis

Falta de fondeo a largo plazo para los bancos, lo que complica ofrecer hipotecas a 20 o 30 años.

Ausencia o muy incipiente desarrollo del mercado secundario (securitización de deudas hipotecarias) que permitiría que los bancos vendan carteras de préstamos a inversores.

Dólar en alza, inflación alta, incertidumbre económica y escenario político preelectoral que presiona sobre las tasas y el riesgo país.

Créditos hipotecarios: cómo están las tasas en algunos bancos en septiembre del 2025

Esta es la TNA (Tasa Nominal Anual) que ofrecen algunos bancos para créditos hipotecarios, considerando si el cliente acredita sueldo o no, según los últimos reportes en septiembre 2025:

Banco TNA para clientes con sueldo acreditado TNA para clientes sin sueldo acreditado / condiciones menos favorables Banco Galicia ~15 % + UVA >17 % + UVA Banco Macro ~15 % + UVA similar o ligeramente mayor si no se cumple con ciertas condiciones Santander ~15 % + UVA — BBVA ~14,5 % + UVA — Banco Hipotecario ~13,9 % + UVA — ICBC ~10,5 % + UVA (si acredita sueldo) ~12 % + UVA para los demás casos Banco Ciudad (antes de pausar) ~9,9 % general / 4,5 % en áreas preferenciales — Banco del Chubut (antes de pausar) ~6‐8,5 % dependiendo vivienda (primera vs segunda) —

Nota: Todas estas tasas van más UVA, lo que implica que el valor del crédito se ajusta después por inflación, por lo que los pagos pueden subir con el tiempo.

Créditos hipotecarios: ¿qué puede pasar con estos cambios?

Con estos cambios en las reglas para tramitar los préstamos hipotecarios puede pasar que:

Muchas personas que estaban cerca de calificar quedan ahora afuera por cambios en los requisitos (scoring, acreditación de ingresos).

Las cuotas son más altas no sólo por las tasas sino por el efecto UVA + inflación + modificaciones en valores del inmueble (el dólar influye en la cotización internacional del costo de materiales, valor del suelo)

Hay operaciones que ya fueron iniciadas que se frenan: quienes tienen una propiedad en vistas, que contaban con aprobación preliminar, tasación hecha, etc., ahora ven que los costos se disparan o que la entidad financiera cambia los términos.

Créditos hipotecarios: ¿qué puede pasar?

El crédito hipotecario representaba cerca del 20 % de las operaciones de compraventa inmobiliaria. Si esas operaciones se retraen, puede afectar no sólo al comprador, sino al mercado inmobiliario en general (precio de usados, nuevas viviendas, construcción).

Algunos analistas sugieren que la recuperación o estabilización dependerá de: