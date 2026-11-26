El Banco Nación ofrece créditos hipotecarios para comprar, construir o refaccionar viviendas en todo el país. Con la línea +Hogares, se puede financiar hasta el 75% del valor de una propiedad. ¿Cuánto necesitás de ahorro y de cuánto sería la cuota inicial si comprás una casa de $50 millones?

El Banco Nación cuenta con la línea de créditos hipotecarios +Hogares, que permite financiar la compra, el cambio, la construcción o la refacción de una vivienda. Para una casa de $50 millones, el préstamo podría cubrir hasta $37,5 millones y la cuota inicial rondaría los $242.000, en un ejemplo a 30 años con la tasa más baja.

Qué casas se pueden comprar con el crédito hipotecario del Banco Nación

La línea +Hogares del Banco Nación está destinada a distintos tipos de operaciones inmobiliarias. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Adquisición de una vivienda: permite comprar una casa o departamento para vivienda única y de ocupación permanente.

permite comprar una casa o departamento para vivienda única y de ocupación permanente. Cambio de vivienda: está destinada a quienes quieren vender su propiedad actual y comprar otra.

está destinada a quienes quieren vender su propiedad actual y comprar otra. Segunda vivienda: también se puede solicitar financiamiento para adquirir una propiedad adicional, aunque las condiciones de tasa son diferentes.

también se puede solicitar financiamiento para adquirir una propiedad adicional, aunque las condiciones de tasa son diferentes. Construcción: permite financiar la construcción de una vivienda sobre un terreno propio.

permite financiar la construcción de una vivienda sobre un terreno propio. Ampliación, refacción o terminación: contempla obras para mejorar o completar una propiedad.

De esta manera, quienes buscan acceder a una casa mediante un crédito hipotecario pueden utilizar el préstamo para comprar una propiedad existente o avanzar con un proyecto de construcción o mejora.

Cuánto dinero presta el Banco Nación para comprar una casa

El monto que financia el Banco Nación depende del valor de la propiedad y del destino del crédito.

Para la compra de una vivienda única y de ocupación permanente cuyo valor no supere las 210.000 UVAs, la tasa nominal anual fija es del 6,70% para quienes perciben sus haberes a través del banco.

En esta categoría, el monto máximo prestable es el equivalente en pesos a 157.500 UVAs.

En cambio, para quienes compran una segunda vivienda o una propiedad cuyo valor supera las 210.000 UVAs, la tasa nominal anual fija es del 12%. En estos casos, el valor máximo de la propiedad puede alcanzar las 350.000 UVAs y el préstamo máximo equivale a 260.000 UVAs.

El banco establece que, para la adquisición de una vivienda, el financiamiento no puede superar el 75% del valor de compra o tasación, tomando el menor de ambos.

Crédito hipotecario del Banco Nación: cuánto pagarías por una casa de $50 millones

Uno de los puntos que más interesa a quienes buscan acceder a un crédito hipotecario es conocer cuánto dinero necesitan para comprar una vivienda y cuál sería el valor de la cuota mensual.

Para una casa de $50.000.000, el Banco Nación podría financiar hasta el 75% del valor, siempre que se cumplan los requisitos de la línea y los límites establecidos.

El ejemplo quedaría de la siguiente manera:

Concepto Importe Valor de la casa $50.000.000 Ahorro necesario (25%) $12.500.000 Crédito hipotecario (75%) $37.500.000 Plazo 30 años Tasa nominal anual fija 6,70% Cuota inicial estimada $242.000

Con estos valores, una persona que compre una casa de $50 millones necesitaría contar con aproximadamente $12,5 millones de ahorro y solicitaría un préstamo de $37,5 millones.

En un plazo de 30 años y con una tasa nominal anual fija del 6,70%, la cuota inicial estimada sería de alrededor de $242.000 mensuales.

El cálculo es orientativo y no constituye una oferta de crédito. El importe definitivo dependerá de la evaluación del Banco Nación, del valor de la UVA al momento de otorgarse el préstamo y de los gastos y seguros que correspondan.

Cómo funcionan las cuotas de los créditos hipotecarios UVA

Los créditos hipotecarios +Hogares se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Por este motivo, aunque la tasa de interés sea fija, la cuota en pesos no permanece igual durante todo el plazo del préstamo.

La cuota se calcula en UVA y su equivalente en pesos se modifica de acuerdo con la evolución de esa unidad. Por eso, los aproximadamente $242.000 del ejemplo corresponden a una cuota inicial estimada y no al importe que se pagará durante los 30 años.

El Banco Nación utiliza el sistema francés de amortización, con cuotas mensuales.

Qué tasa cobra el Banco Nación por los créditos hipotecarios

Las tasas de la línea +Hogares varían según el tipo de vivienda y las condiciones del solicitante.

Para vivienda única y de ocupación permanente de hasta 210.000 UVAs, destinada a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación, la tasa nominal anual fija es del 6,70%.

El costo financiero total informado para esta categoría es del 6,80% nominal anual y del 7,02% efectivo anual.

Quienes adhieran a la opción de prima por topeo CVS mantienen la tasa nominal anual del 6,70%, pero el costo financiero total asciende al 9,03% nominal anual y al 9,42% efectivo anual.

Para viviendas cuyo valor supera las 210.000 UVAs, la tasa nominal anual fija es del 12%, con un costo financiero total del 12,05% nominal anual y del 12,74% efectivo anual.

En el caso de una segunda vivienda, la tasa nominal anual también es del 12%, pero el costo financiero total informado es del 14,61% nominal anual y del 15,64% efectivo anual.

Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario +Hogares

La línea está destinada a personas humanas que sean:

Trabajadores en relación de dependencia.

Jubilados.

Pensionados.

Autónomos.

Monotributistas.

La edad máxima para cancelar el préstamo es de 85 años inclusive.

Además, se permiten hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que deberán ser familiares directos: padres, hijos o hermanos. Todos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el banco.

Cuáles son los plazos para devolver el préstamo

El Banco Nación ofrece distintos plazos de financiación para la adquisición o cambio de vivienda.

Los solicitantes pueden elegir entre 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

El desembolso para la compra o cambio de vivienda se realiza en un único pago.

Dónde consultar los créditos hipotecarios del Banco Nación

Las personas interesadas en acceder a la línea +Hogares pueden consultar los requisitos y las condiciones completas en el sitio oficial del Banco Nación.

La entidad detalla allí los destinos permitidos, los montos máximos, las tasas de interés, los plazos y las condiciones de financiación.

Para conocer más información, se puede ingresar a la página de Créditos Hipotecarios del Banco Nación.