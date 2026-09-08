Créditos baratos del Banco Nación para comprar motos y autos: estas son todas las concesionarias incluidas en Mendoza

El Banco Nación mantiene la promoción que ofrece préstamos a los usuarios para comprar vehículos nuevos o usados. El trámite se realiza directamente en la concesionaria y están son las que están incluidas en la provincia.

El Banco Nación anunció recientemente que amplía su programa +Autos con BNA que permite financiar la compra de autos 0 km y usados mediante una nueva línea de créditos UVA de hasta $100 millones. Una de las principales dudas de quienes analizan esta alternativa es cuánto deberán pagar por mes.

Para tener una referencia concreta, si una persona solicita $4 millones a 60 meses, la cuota inicial dependerá de si cobra sus haberes o jubilación en el Banco Nación y de la modalidad de crédito elegida.

Estas son las concesionarias adheridas en Mendoza

Estas son las concesionarias adheridas en Mendoza:

Manzur Nogues — San Martín 196 — San Martín Autonova S.A.S. — Carril Rodríguez Peña y RP N.º 5 — Maipú Autonova S.A.S. — Av. Ballofet 737 — San Rafael Avanz Truck S.R.L. — Lateral Sur Acceso Este 6247 — Guaymallén Bruna Carlos Ezequiel — Godoy Cruz 4841 — Godoy Cruz Cañizares Leonardo Marcelo — Av. Mitre 1741 — San Rafael Carsur S.A. — San Martín 540 — Godoy Cruz Cerro Nevado Automotores S.A. — Av. Mitre 608 — San Rafael Costanzo Dario Ángel — Rufino Ortega 982 — Malargüe Cuatro Esquinas S.R.L. — Rodríguez Peña 1140 — Maipú Denver S.A. — Av. San Martín Sur 593 — Godoy Cruz Filoshen S.A. — Av. San Martín Sur 69 — Godoy Cruz Full Motor S.A.C.I. — Montecaseros 1230 — Mendoza Genco Automóviles S.A. — Rodríguez Peña 401 — Godoy Cruz Giumati Automotores S.A.S. — San Martín 285 — Godoy Cruz Goldstein Automotores S.A.C.I. — Av. Gobernador Videla 709 — Guaymallén Hawacars S.A.S. — Bandera de los Andes 2070 — Guaymallén JC Lorenzo Inversora S.A. — Av. San Martín Sur 1010 — Godoy Cruz Kopram S.A. — Av. Mitre 1028 — San Rafael Lorenzo Automotores S.A. — Av. San Martín 1309 — Godoy Cruz Lorwest CI S.A. — Ruta Panamericana 1 — Luján de Cuyo Luma Automotores S.R.L. — Bandera de los Andes 2101 — Guaymallén Mario Goldstein S.A.C.I. — Catamarca 586 — Mendoza Mitshu Car S.A. — Brasil 202 — San Rafael MYJ Automotores S.R.L. — H. Yrigoyen 1471 — San Rafael Ndec-Vs Automotores — Av. Hipólito Yrigoyen 113 — Godoy Cruz Nihao Motors S.A. — San Martín Sur 520 — Godoy Cruz Nihuil Motor S.A.C.A.F.I. — Panamericana 2650, Local 3 — Godoy Cruz QJ Mendoza S.A.S. — Rodríguez Peña 401 — Godoy Cruz Roma Automotores S.A. — Alvear Este 395 — General Alvear Santa Josefina S.R.L. — Ballofet 892 — San Rafael Sur Automotores S.R.L. — Av. Ballofet 767 — San Rafael Sur France S.A. — San Martín 540 — Godoy Cruz Sur Valley S.A. — Rodríguez Peña 2643 — Godoy Cruz Sur Wagen S.A. — San Martín 401 — Godoy Cruz Valentino Motos S.A. — San Martín Sur 1055 — Godoy Cruz Valentino Motos S.A.S. — Av. San Martín Sur 588 — Godoy Cruz Yaco Trucks S.A. — Rodríguez Peña 1600 — Godoy Cruz Yaco Trucks S.A. — San Martín 1902 — Godoy Cruz Yacopini Cheliang S.A. — San Martín Sur 600 — Godoy Cruz Yacopini Mirai S.A. — San Martín Sur 600 — Godoy Cruz Yacopini Inversora S.A. — Rodríguez Peña 1600 — Godoy Cruz Simgab S.A.S. — Libertad 1477 — Guaymallén Arturo Yacopini e Hijos — Rodríguez Peña 744 — Maipú Remix Automotores S.R.L. — San Martín 1150 — San Martín Prado Automotores S.A.S. — Tres Acequias, Medrano 35 — Medrano Nievas Juan Ramón — Av. Mitre 1073 — San Rafael Yaco Trucks S.A. — Mitre 770 — Tupungato Ballester José Luis — Liniers 403 — Maipú Cash Desarrollos y Emprendimientos S.A. — Carril Rodríguez Peña 1928 — Maipú

¿Cuánto se paga por un crédito de $4 millones?

Tomando como referencia las condiciones informadas por el Banco Nación, las cuotas iniciales estimadas para un préstamo de $4 millones a 60 meses son:

Crédito UVA para clientes que cobran haberes o jubilaciones en el Banco Nación: aproximadamente $117.062 por mes .

aproximadamente . Crédito UVA para el resto de los clientes: aproximadamente $137.333 por mes .

aproximadamente . Crédito tradicional a tasa fija para clientes BNA: aproximadamente $169.732 por mes .

aproximadamente . Crédito tradicional a tasa fija para el resto de los clientes: aproximadamente $203.466 por mes.

Estos valores surgen de tomar como referencia el ejemplo oficial de un préstamo de $10 millones a 60 meses y calcular proporcionalmente el monto de $4 millones.

La opción más barata al comienzo

Para un cliente que cobra su sueldo o jubilación en el Banco Nación, la alternativa UVA + 19% TNA ofrece una cuota inicial estimada de $117.062 para financiar $4 millones en cinco años.

En comparación, el crédito tradicional en pesos a tasa fija del 36% TNA tendría una cuota aproximada de $169.732.

Es decir, al comienzo la alternativa UVA permitiría pagar alrededor de $52.670 menos por mes.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: la cuota del crédito UVA no queda fija durante todo el préstamo, ya que el capital adeudado se actualiza de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

¿Qué pasa si no cobrás el sueldo en el Banco Nación?

Para quienes no cobran sus haberes o jubilaciones en la entidad, las condiciones son menos favorables.

En ese caso, un crédito UVA de $4 millones a 60 meses tendría una cuota inicial estimada de $137.333, mientras que el préstamo tradicional a tasa fija del 46% TNA tendría una cuota aproximada de $203.466.

La diferencia inicial entre ambas alternativas sería de unos $66.133 mensuales.

¿Cuánto hay que ganar para pedir $4 millones?

El Banco Nación establece que la cuota de un crédito UVA puede representar como máximo el 25% de los ingresos netos del solicitante.

Por ejemplo, para una cuota inicial de $117.062, correspondiente al cliente que cobra sus haberes en el BNA, se necesitaría un ingreso neto de aproximadamente $468.250 mensuales para que esa cuota represente el 25% del ingreso.

En el caso de un cliente que no cobra sus haberes en el banco, con una cuota inicial estimada de $137.333, el ingreso debería rondar los $549.332 mensuales bajo ese mismo criterio.

La aprobación final, de todos modos, queda sujeta al análisis crediticio de la entidad.

Crédito UVA: cuota inicial más baja, pero con actualización

La principal ventaja de los créditos UVA es que permiten comenzar con una cuota inferior a la de un préstamo tradicional equivalente.

Pero esa diferencia debe analizarse teniendo en cuenta que el capital se actualiza por UVA. Por eso, los $117.062 de cuota inicial para un préstamo de $4 millones no significan que el comprador vaya a pagar exactamente ese monto durante los 60 meses.

La evolución de las cuotas dependerá del comportamiento de la UVA y de las condiciones del crédito.

El Banco Nación también contempla la posibilidad de incorporar una prima adicional de un punto porcentual anual para acceder a un mecanismo de tope de cuota relacionado con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esta opción busca brindar mayor previsibilidad, aunque no elimina la actualización del capital.

¿Conviene UVA o tasa fija para comprar un auto?

La respuesta dependerá de la situación de cada comprador.

La alternativa UVA permite acceder a una cuota inicial considerablemente más baja. En el ejemplo de $4 millones, un cliente BNA comenzaría pagando unos $117.062, frente a los aproximadamente $169.732 de la línea tradicional.

El crédito a tasa fija, en cambio, ofrece mayor previsibilidad sobre la cuota nominal durante el plazo del préstamo, aunque parte de un pago mensual más elevado.

Por eso, antes de elegir una modalidad, es importante no mirar únicamente la primera cuota: en un crédito UVA también hay que considerar cómo puede evolucionar el capital y las cuotas a lo largo del tiempo.

Hasta $100 millones para comprar autos

La ampliación de +Autos con BNA permite solicitar hasta $100 millones por persona y financiar hasta el 100% del valor del vehículo.

La línea está disponible para la compra de autos 0 km y usados, incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios. Para los usados, se admite una antigüedad de hasta 10 años.

Además, el préstamo no requiere constituir una prenda sobre el vehículo, y la solicitud puede iniciarse de manera online mediante la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y unos 1.800 puntos de venta.

Para comenzar el trámite se necesita el DNI, aunque la aprobación definitiva dependerá de la evaluación crediticia.

En resumen

Si pedís $4 millones a 60 meses, la cuota inicial estimada sería de:

$117.062 con crédito UVA para clientes que cobran en el Banco Nación.

con crédito UVA para clientes que cobran en el Banco Nación. $137.333 con crédito UVA para quienes no cobran en el BNA.

con crédito UVA para quienes no cobran en el BNA. $169.732 con tasa fija para clientes BNA.

con tasa fija para clientes BNA. $203.466 con tasa fija para el resto de los clientes.

En el caso de los créditos UVA, se trata de cuotas iniciales estimadas, por lo que el valor de las cuotas posteriores puede variar según la evolución de la UVA.