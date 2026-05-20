¿Conviene invertir el aguinaldo? cuánto ganás hoy si lo depositás en un plazo fijo

Con la llegada del medio aguinaldo de junio de 2026, muchos trabajadores analizan qué hacer con ese dinero extra. Una de las opciones más tradicionales sigue siendo el plazo fijo, aunque en las últimas semanas varios bancos volvieron a recortar las tasas de interés, lo que impactó en las ganancias finales de los ahorristas.

Entidades como el Banco de la Nación Argentina y Banco Macro redujeron recientemente las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos en pesos a 30 días. Aun así, el plazo fijo tradicional continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan una inversión simple, sin demasiados riesgos y con un rendimiento previsible.

Cuánto podés ganar si depositás el aguinaldo

Tomando como referencia un aguinaldo promedio de $500.000, el rendimiento cambia según el banco elegido y la tasa vigente. Si se deposita el dinero en un plazo fijo a 30 días, esto es lo que podrías obtener aproximadamente:

Banco Provincia (TNA 19,50%) : la ganancia ronda los $8.010 en un mes.

: la ganancia ronda los en un mes. BBVA Argentina (TNA 18,75%) : se obtienen cerca de $7.700 .

: se obtienen cerca de . Banco Macro (TNA 18,00%) : deja alrededor de $7.400 .

: deja alrededor de . Banco Galicia (TNA 18,25%) : genera unos $7.500 .

: genera unos . Banco Nación (TNA 17,50%) : el rendimiento es de aproximadamente $7.190 .

: el rendimiento es de aproximadamente . Santander Argentina (TNA 15,00%): la ganancia baja a unos $6.160.

En las entidades que hoy ofrecen las tasas más altas del mercado, el rendimiento mejora:

Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera (TNA 24,00%) : permiten ganar cerca de $9.860 en 30 días.

: permiten ganar cerca de en 30 días. Banco Meridian (TNA 23,50%) : paga alrededor de $9.660 .

: paga alrededor de . Banco Bica (TNA 23,00%): deja aproximadamente $9.450.

¿Y si el aguinaldo es menor?

Para quienes cobran un aguinaldo más bajo, por ejemplo de $250.000, las ganancias también se reducen a la mitad. En ese caso, un plazo fijo en un banco con tasa cercana al 18% anual puede dejar entre $3.500 y $4.000 en apenas un mes.

La importancia de comparar antes de invertir

Aunque las diferencias entre bancos parezcan pequeñas, el impacto en el bolsillo puede ser considerable. Entre una entidad que paga 15% anual y otra que supera el 24%, la diferencia puede representar miles de pesos extra si se invierte el aguinaldo completo.

Por eso, especialistas recomiendan revisar las tasas vigentes antes de constituir un plazo fijo. Elegir bien dónde depositar el dinero puede mejorar el rendimiento sin asumir mayores riesgos y permitir sacarle un extra al aguinaldo antes de usarlo o destinarlo a otros gastos.