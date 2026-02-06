Cigarrillos: ¿cuánto cuesta un atado de 20 en febrero?

Aunque en febrero no hubo nuevos aumentos, los cigarrillos mantienen los valores fijados tras el último ajuste de diciembre de 2025, que cerró un año con subas constantes y fuertes incrementos acumulados en las principales marcas.
El precio de los cigarrillos vuelve a ser tema de atención en febrero, aun cuando no se registraron nuevos aumentos en lo que va del mes. Las principales marcas comercializadas por Massalin Particulares mantienen los valores definidos en diciembre de 2025, un ajuste que cerró un año marcado por incrementos reiterados y fuertes subas acumuladas.
El incremento definido en diciembre osciló entre el 6% y el 12,5%, con variaciones según la marca y el formato. En comparación con los precios de septiembre de 2025, las subas acumuladas representan aumentos de entre $180 y $600 por atado. La actualización rige en todo el país y alcanza a las principales líneas comercializadas por la compañía.
Durante 2025, las tabacaleras aplicaron aumentos de manera sostenida, con ajustes en enero, abril, junio, agosto, septiembre y diciembre. Este esquema de incrementos estuvo atravesado por la inflación y el encarecimiento de insumos, muchos de ellos importados, lo que impactó directamente en los precios finales al consumidor.
A continuación, los precios de los cigarrillos que se pagan en febrero, sin cambios respecto de enero:
Marlboro
- Marlboro Red Titanium Box 20: $6200
- Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20: $6200
- Marlboro Red Común: $5800
- Marlboro Red Purple Fusion Box 12: $3700
- Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6200
- Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6200
- Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6200
Philip Morris
- Philip Morris Box 20: $5600
- Philip Morris Común: $5100
- Philip Morris Box 12: $3300
- Philip Morris Blue Spin Box 20: $5600
- Philip Morris Blue Spin Box 12: $3400
Chesterfield
- Chesterfield Original Común: $4300
- Chesterfield Original Box 10: $2900
- Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4900
- Chesterfield Blue Motion Box 20: $4300
- Chesterfield Blue Motion Común: $4300
- Chesterfield Blue Motion Box 12: $2900
Harmony
- Harmony Dorado, Negros y Colorados Común: $4300
Marlboro Crafted
- Marlboro Crafted Red Box 20: $3600
- Marlboro Crafted Coral Box 20: $3600
- Marlboro Crafted Forward Box 20: $3200
- Marlboro Crafted Red Común: $3200
- Marlboro Crafted Blue Común: $3200
- Marlboro Crafted Forward Común: $3200
Lucky Strike
- Lucky Strike Blanco Box 20: $5600
- Lucky Strike Convertible: $5600
- Lucky Strike XL: $5600
Camel
- Camel Legend Box 20: $3600
Con estos valores, febrero encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que continúa impactando de forma directa en el consumo.