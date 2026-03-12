Cigarrillos: ¿cuánto cuesta un atado de 20 con el aumento?

El aumento del 7% aplicado desde el 7 de marzo volvió a modificar la lista de precios de los cigarrillos en Argentina. A pesar del ajuste, todavía hay marcas que se consiguen por debajo de los $3.500 e incluso una opción que cuesta apenas $2.000.

Con el nuevo incremento del 7% que comenzó a regir desde el 7 de marzo, fumar en Argentina volvió a encarecerse. La actualización impactó en los precios de los cigarrillos comercializados por Massalin Particulares, una de las principales compañías del sector.

A pesar del ajuste, dentro de la nueva lista oficial todavía existen algunas opciones que se mantienen por debajo de los $3.500. Incluso hay una alternativa que llama la atención por su precio considerablemente más bajo frente al resto del mercado.

Los cigarrillos más baratos de marzo

En un contexto en el que las líneas premium ya superan los $6.100 por atado, tres productos se destacan como las opciones más económicas disponibles actualmente.

Philip Morris Red Select Común: se posiciona como el cigarrillo más barato de la lista oficial, con un precio de $2.000. Forma parte de la llamada “línea económica” de la marca. Chesterfield Original Box 12 / Blue Motion 12: con un valor de $2.650, aparece como una alternativa elegida por quienes prefieren atados más pequeños para moderar el consumo diario. Philip Morris Box 12: el clásico formato corto de la marca se ubica en $3.000, manteniéndose entre los preferidos por su relación entre precio y calidad.

Opciones económicas en atados de 20

Para quienes prefieren el formato tradicional de 20 unidades pero buscan evitar los precios de las líneas más caras —como Marlboro, que ronda los $5.600— también hay alternativas dentro de la denominada línea económica.

Entre las opciones más accesibles se encuentran:

Marlboro Crafted (Red, Blue, Forward) Común : $3.050, la versión más económica de la marca líder del mercado.

Marlboro Crafted (Red, Coral, Forward) Box 20 : $3.350, correspondiente a la variante en caja.

Chesterfield Original / Blue Motion Común : $3.980, todavía por debajo de los $4.000.

Harmony (Dorado / Colorados): también a $3.980, una marca tradicional que continúa ofreciendo uno de los precios más competitivos del mercado.

Con este nuevo aumento, el gasto mensual de los fumadores vuelve a incrementarse. No obstante, la lista oficial todavía mantiene algunas alternativas económicas para quienes buscan reducir el impacto del precio en su presupuesto.

Marlboro

Marlboro Red Titanium Box 20: $6600

Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20: $6600

Marlboro Red Común: $6100

Marlboro Red Purple Fusion Box 12: $3900

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6600

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6600

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6600

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5900

Philip Morris Común: $5400

Philip Morris Box 12: $3500

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5900

Philip Morris Blue Spin Box 12: $3500

Chesterfield

Chesterfield Original Común: $4700

Chesterfield Original Box 10: $3100

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $5200

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4700

Chesterfield Blue Motion Común: $4700

Chesterfield Blue Motion Box 12: $3100

Harmony

Harmony Dorado, Negros y Colorados Común: $4700

Marlboro Crafted

Marlboro Crafted Red Box 20: $3900

Marlboro Crafted Coral Box 20: $39600

Marlboro Crafted Forward Box 20: $3600

Marlboro Crafted Red Común: $3600

Marlboro Crafted Blue Común: $3600

Marlboro Crafted Forward Común: $3600

Lucky Strike

Lucky Strike Blanco Box 20: $5600

Lucky Strike Convertible: $5600

Lucky Strike XL: $5600

Camel

Camel Legend Box 20: $3600

Con estos valores, marzo encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que continúa impactando de forma directa en el consumo.