Camioneros: cuánto vas a cobrar en enero tras el nuevo aumento salarial

El sindicato de Camioneros cerró un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector. El entendimiento incluye una suma fija no remunerativa y un aumento al salario básico que impactará en los haberes desde enero de 2026.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del transporte y la logística, con el objetivo de recomponer los ingresos frente a la inflación y brindar previsibilidad para el inicio de 2026.

El convenio fue firmado el 15 de diciembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Aumento al básico y suma fija para camioneros

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación de una suma fija no remunerativa de $35.000, que se pagará a partir de enero de 2026.

Además, se acordó una incorporación de $31.000 al salario básico, lo que representa un incremento adicional del 3,5%. Este aumento se suma al ajuste automático mensual del 1% que ya se encuentra vigente para el sector camionero.

De esta manera, el salario de los trabajadores del transporte de cargas tendrá un refuerzo tanto en el básico como en los ingresos totales del primer mes del año.

A quiénes alcanza el aumento

El acuerdo salarial alcanza a todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que regula las condiciones laborales y salariales del transporte automotor de cargas, logística y servicios en todo el país.

Esto incluye choferes, personal administrativo, operarios de logística y el resto de los trabajadores encuadrados bajo ese convenio.

Revisión salarial en marzo de 2026

El entendimiento también establece una revisión obligatoria durante la primera quincena de marzo de 2026. En esa instancia, las partes analizarán el impacto económico del período diciembre-febrero y evaluarán la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores.

En caso de ser necesario, se podrán acordar nuevos ajustes salariales para evitar una pérdida frente a la inflación.

Cláusula de absorción

El acuerdo incluye además una cláusula de absorción, que prevé que cualquier bono o suma similar que pudiera otorgarse por ley durante la vigencia del convenio será absorbido hasta los montos ya pactados. De esta manera, se evita la superposición o duplicación de beneficios.

El nuevo acuerdo salarial de camioneros puede descargarse en formato PDF, donde se detallan los montos, plazos y condiciones firmadas entre el sindicato y las cámaras empresarias.