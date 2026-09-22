Camioneros: cuándo y cómo cobrarán el bono millonario

Camioneros acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores del CCT 40/89, con básicos que llegarán a casi $1,2 millones en febrero de 2027. Además, habrá un bono extraordinario de $1.200.000, una suma de $18.000 en septiembre y nuevas revisiones salariales.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros acordó una actualización de las remuneraciones para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89.

El entendimiento establece nuevas escalas salariales con vigencia desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, además de pagos extraordinarios y futuras instancias de revisión.

Uno de los principales puntos del acuerdo es el otorgamiento de un bono extraordinario no remunerativo de $1.200.000, que será abonado durante los primeros meses de 2027.

Camioneros cobrará un bono de $1.200.000

El bono extraordinario será de carácter no remunerativo y se pagará en cuatro cuotas iguales de $300.000 cada una.

El cronograma establecido es el siguiente:

Enero de 2027: $300.000.

$300.000. Febrero de 2027: $300.000.

$300.000. Marzo de 2027: $300.000.

$300.000. Abril de 2027: $300.000.

De esta manera, el monto total alcanzará los $1.200.000.

Además, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $18.000, que se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes a septiembre de 2026.

Cuánto cobra un Chofer de Primera Categoría

El acuerdo también establece los nuevos básicos para las distintas categorías de trabajadores de Camioneros.

Para el caso del Chofer de Primera Categoría, los básicos mensuales quedan establecidos de la siguiente manera:

Mes Básico Septiembre 2026 $1.095.276,83 Octubre 2026 $1.126.149,40 Noviembre 2026 $1.145.293,94 Diciembre 2026 $1.163.618,64 Enero 2027 $1.182.236,54 Febrero 2027 $1.199.970,09

Así, el básico de referencia tendrá actualizaciones durante todo el período contemplado por el acuerdo.

A partir de octubre, además, se incorporará una suma de $12.252,86 al básico del Chofer de Primera Categoría. El importe se aplicará de manera proporcional al resto de las categorías alcanzadas por el convenio.

Cuándo volverán a revisar los salarios

El acuerdo contempla nuevas instancias para analizar la evolución de los salarios.

Las partes deberán reunirse durante la primera quincena de diciembre de 2026 para evaluar la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

También se estableció una nueva instancia de revisión para marzo de 2027.

Por otro lado, el convenio fija una contribución extraordinaria de $29.000 por cada trabajador destinada a las obras sociales de Camioneros. Este aporte estará a cargo de los empleadores.