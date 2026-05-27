Billeteras virtuales vs plazos fijos: qué opción paga más en mayo y cuáles son las tasas más altas

Las principales billeteras virtuales y bancos de Argentina actualizaron las tasas de interés de cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión (FCI) y plazos fijos, en un escenario marcado por la fuerte competencia para captar pesos durante mayo. Con una inflación que sigue condicionando el poder adquisitivo, cada vez más usuarios comparan rendimientos para decidir dónde dejar sus ahorros de corto plazo.

Las aplicaciones financieras continúan ajustando sus rendimientos diarios para atraer a quienes priorizan la liquidez inmediata, es decir, la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento. En este contexto, las cuentas remuneradas y los FCI Money Market aparecen como las alternativas más elegidas para generar rendimientos sin inmovilizar fondos.

Qué billetera virtual ofrece la mejor tasa

De acuerdo con un relevamiento reciente, Ualá lidera el ranking de cuentas remuneradas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26%, ubicándose por encima del resto de las plataformas digitales. En segundo lugar aparece Cocos, con un rendimiento del 23,14%, mientras que IOL Cash ofrece 22,42%.

Más abajo se ubican opciones como Prex Argentina (19,03%), Personal Pay (18,27%) y Mercado Pago (18,19%), seguidas por Naranja X, que mantiene una tasa del 18%.

Ranking de tasas en billeteras virtuales y FCI

Ualá (Cuenta Remunerada): 26% TNA

Cocos (FCI RM): 23,14%

IOL Cash: 22,42%

Prex Argentina (FCI MM): 19,03%

Alpha Pesos ICBC: 18,94%

Adcap Fondo Dinero: 18,7%

Global66: 18,6%

Premier Renta Supervielle: 18,32%

Personal Pay (FCI MM): 18,27%

Mercado Pago (FCI MM): 18,19%

Toronto Ahorro: 18,17%

Naranja X (Cuenta Remunerada): 18%

IEB+ (FCI MM): 17,47%

Balanz: 17,47%

Claro Pay (FCI MM): 17,38%

Lemon Cash (FCI MM): 17,08%

Super Ahorro Santander: 17%

Fima Premium Galicia: 16,55%

Pionero Pesos Macro: 16,32%

Fiwind: 16,2%

N1U (FCI MM): 15,8%

Astropay (FCI MM): 15,28%

LB Finanzas (FCI MM): 15,28%

La principal ventaja de estas herramientas frente al plazo fijo tradicional es el acceso inmediato al dinero. En la mayoría de los casos, las billeteras invierten automáticamente los saldos disponibles en FCI Money Market o de renta mixta, permitiendo generar intereses diarios sin bloquear los fondos.

Cómo quedaron las tasas de los plazos fijos

El segmento de plazos fijos tradicionales también mostró modificaciones durante mayo. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, el mejor rendimiento para colocaciones online a 30 días lo ofrece Banco Provincia, con una TNA del 19,50%.

El podio lo completan BBVA, con 18,75%, y Banco Galicia, con 18,25%. En tanto, Banco Macro ofrece 18%, mientras que Banco Nación paga 17,5%.

Ranking de plazos fijos a 30 días

Banco Provincia: 19,50% TNA

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Macro: 18%

Banco Nación: 17,5%

ICBC: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Santander: 15%

A diferencia de las billeteras virtuales, el plazo fijo exige inmovilizar el dinero durante al menos 30 días. Esa limitación hace que muchos ahorristas opten por combinar instrumentos: una parte del dinero en cuentas remuneradas o FCI para contar con disponibilidad inmediata, y otra en plazos fijos para asegurar un rendimiento determinado.

La competencia entre bancos y apps financieras promete mantenerse activa en los próximos meses, especialmente ante la volatilidad económica y la necesidad de captar pesos. En ese escenario, comparar tasas, condiciones y tiempos de disponibilidad se vuelve una herramienta clave para quienes buscan optimizar sus finanzas personales sin resignar liquidez.