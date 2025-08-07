Billeteras virtuales en agosto 2025: ¿cuál rinde más y cuánto ganás por día con $100.000?

Con tasas que están alrededor del 30% anual, las billeteras virtuales se posicionan como una opción rentable y flexible para generar intereses diarios. En agosto de 2025, algunas fintech ofrecen rendimientos que superan a los plazos fijos, con ganancias de hasta $95 por día por cada $100.000 invertidos

En un contexto de alta inflación y búsqueda de liquidez, las billeteras virtuales se consolidan como una alternativa práctica para generar intereses diarios sin inmovilizar el dinero. Durante agosto de 2025, varias fintech ajustaron sus tasas de rendimiento, y algunas ofrecen ganancias superiores a los plazos fijos tradicionales.

¿Cuál es la billetera virtual que más rinde?

Según el ranking actualizado, la billetera que lidera el mes es Fiwind, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35%, aunque con un tope de remuneración de $750.000.

Le siguen:

Billetera TNA (%) Tope remunerado Naranja X 29% $800.000 Brubank 28% $750.000 Ualá 27% $1.500.000 Mercado Pago 26,4% $1.000.000 Personal Pay 28,4% Sin tope fijo

Estas tasas se aplican sobre el saldo disponible en la cuenta, y los intereses se generan diariamente, aunque se acreditan al final del mes.

¿Cuánto ganás por día con $100.000?

Tomando como referencia las tasas diarias aproximadas:

Billetera TNA (%) Rendimiento diario (%) Ganancia diaria con $100.000 Fiwind 35% 0,0959% $95,90 Naranja X 29% 0,0794% $79,40 Ualá 27% 0,0739% $73,90 Mercado Pago 26,4% 0,0723% $72,30

*Los valores son estimativos y pueden variar según el comportamiento del fondo y las condiciones de cada billetera.

¿Qué tener en cuenta al elegir?

A la hora de elegir tu Billetera Virtual hay que tener en cuenta lo siguiente: