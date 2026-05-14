Billeteras virtuales: cuánto vas a poder transferir en mayo sin que te investigue ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzará desde mayo de 2026 los controles sobre movimientos en billeteras virtuales y transferencias bancarias. La medida apunta a detectar ingresos no declarados y profundizar la fiscalización sobre contribuyentes que utilizan medios de pago digitales.

El nuevo esquema de monitoreo alcanza tanto a personas humanas como a empresas y se aplicará mediante el régimen de información obligatorio que deben cumplir las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago.

Qué movimientos deberán informar las billeteras virtuales

ARCA confirmó los montos a partir de los cuales las plataformas digitales y los bancos estarán obligados a reportar operaciones al organismo recaudador. Los límites establecidos son los siguientes:

Movimientos mensuales superiores a $50.000.000 para personas humanas.

Operaciones mayores a $30.000.000 en personas jurídicas.

Transferencias bancarias y virtuales que superen los $2.500.000.

Cuando una cuenta exceda esos parámetros, la información será enviada automáticamente a ARCA para su análisis fiscal.

De todos modos, desde el organismo aclararon que los movimientos inferiores a esos montos también pueden ser controlados mediante cruces de datos y sistemas de verificación de inconsistencias.

Monotributistas y autónomos, entre los más controlados

El refuerzo de los controles tendrá especial impacto en monotributistas y trabajadores autónomos que utilizan billeteras virtuales para cobrar productos o servicios de manera frecuente.

ARCA buscará comprobar que cada ingreso acreditado en cuentas digitales tenga respaldo mediante la correspondiente factura o comprobante emitido. En caso de detectarse diferencias importantes entre los ingresos registrados y la facturación declarada, el contribuyente podría recibir notificaciones en su Domicilio Fiscal Electrónico.

Incluso, las inconsistencias podrían derivar en una recategorización o en la exclusión del régimen de monotributo.

Recomendaciones para evitar sanciones

Especialistas en materia tributaria recomiendan mantener una correcta organización fiscal para evitar problemas ante el aumento de los controles.

Entre las principales sugerencias se encuentran:

Emitir comprobantes por cada cobro recibido.

Revisar periódicamente la categoría del monotributo.

No utilizar cuentas personales para actividades comerciales no registradas.

Según remarcan los expertos, mantener ordenada la facturación y los ingresos ayuda a reducir inconsistencias y evita posibles inspecciones o sanciones por parte de ARCA.