Las billeteras virtuales se mantienen como una alternativa para los ahorristas que buscan generar rendimientos sin perder disponibilidad del dinero. Según un relevamiento de Trascendo, algunas plataformas ofrecen tasas de hasta el 25% anual, por encima de lo que pagan varios bancos por los plazos fijos tradicionales.

Las billeteras virtuales continúan ganando terreno entre los argentinos que buscan obtener ganancias por sus pesos sin tener que inmovilizar el dinero durante 30 días, como ocurre con los plazos fijos tradicionales.

En un contexto en el que las entidades financieras ofrecen tasas nominales anuales (TNA) de entre el 16% y el 21,5%, algunas aplicaciones financieras lograron posicionarse por encima de esos valores y ofrecen rendimientos que llegan al 25%.

De acuerdo con los datos del Banco Central (BCRA), los diez bancos con mayor volumen de depósitos pagan tasas que se ubican dentro de ese rango. En el Banco Nación, por ejemplo, la TNA para los depósitos a plazo fijo alcanza el 19,25%. En entidades más pequeñas o regionales, en cambio, las tasas pueden llegar al 25%.

Frente a este panorama, las billeteras digitales también compiten por captar los ahorros de los usuarios. Un relevamiento de la consultora de finanzas personales Trascendo comparó los rendimientos de las principales plataformas del país durante la semana pasada.

Cuáles son las billeteras virtuales que más pagan en noviembre

El informe de Trascendo muestra que varias aplicaciones ofrecen rendimientos del 20% anual o más. Entre las alternativas con mejores tasas aparecen Fiwind, Brubank y Banco Bica.

Según destacó la consultora, Fiwind registró una suba de su rendimiento, que pasó del 23% al 25% de TNA. De esta manera, se ubicó entre las opciones más competitivas del relevamiento.

El listado de rendimientos también incluye:

Fiwind: 25%.

Brubank: 24%.

Banco Bica: 22%.

Lemon Cash (Clase G): 21,01% estimado a siete días, con un límite de inversión de $4 millones.

Cocos Pay: 20,81%.

Lemon Cash (Clase F): 20,06% estimado, con un tope de $2 millones.

Carrefour Banco: 20%.

Naranja X: 20%.

Banco Supervielle: 19,71%.

Mercado Pago: 18,92%.

En el caso de Lemon Cash, Trascendo destacó la incorporación de una nueva Clase G, que ofrece una TNA estimada del 21,01% y permite invertir hasta $4 millones. La Clase F continúa disponible, con un rendimiento estimado del 20,06% y un límite de $2 millones.

Qué conviene tener en cuenta antes de invertir

Aunque las tasas permiten comparar las distintas alternativas, el porcentaje anunciado no es el único factor que deben considerar los ahorristas.

Cada billetera virtual establece sus propias condiciones para remunerar los saldos. Algunas tienen límites de dinero que genera intereses, mientras que otras ofrecen diferentes alternativas de inversión o establecen requisitos para acceder a determinados rendimientos.

Por eso, la ganancia efectiva puede variar según la cantidad de dinero depositada y el uso que cada persona haga de la aplicación.

También hay una diferencia importante frente al plazo fijo tradicional: las tasas de las billeteras virtuales pueden modificarse de un día para otro. En cambio, cuando se constituye un plazo fijo, el banco establece de antemano el rendimiento que pagará al finalizar el período.

Cómo calcula Trascendo los rendimientos de las billeteras virtuales

Para elaborar su ranking semanal, Trascendo utiliza una metodología que permite comparar el rendimiento diario de las distintas aplicaciones.

La consultora aclara que no toma como referencia la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja cuánto se obtendría al reinvertir los intereses durante un año, sino el rendimiento total de la inversión calculado a partir de la última tasa diaria de cada plataforma.

Esto responde a que cada aplicación utiliza criterios diferentes para definir y publicar su Tasa Nominal Anual (TNA).

De esta manera, el relevamiento busca mostrar cuánto puede rendir el dinero que permanece en cada billetera virtual y facilitar la comparación entre las alternativas disponibles para los ahorristas.