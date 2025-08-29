Billeteras virtuales: ¿cuál es la que más rinde, cuánto ganás por día si tenés $100000 y conviene sobre el Plazo Fijo?

Las billeteras digitales siguen ofreciendo rendimientos diarios competitivos: con $100.000 invertidos, se pueden ganar entre $68 y $115 por día, según la app elegida. Ualá lidera el ranking semanal con una TNA del 42,34%.

En la nueva realidad financiera de los argentinos, muchos cobran sus sueldos e inmediatamente los pasan a las Billeteras Virtuales. En un momento pagan igual y hasta mejor que un plazo fijo pero ¿cómo es la realidad ahora?

La actualización semanal de tasas muestra que las billeteras digitales continúan ofreciendo rendimientos competitivos frente a los instrumentos tradicionales, aunque están por debajo de los Plazo Fijo.

Estas son las billeteras virutales que más rinden a fines de agosto del 2025

Según el último relevamiento, Ualá encabeza el ranking con una tasa anual del 42,34%, posicionándose como la opción más rentable del mercado. Le sigue Prex con 40,88%, y un triple empate entre Cocos Pay, Personal Pay, Mercado Pago y Astropay, todas con un rendimiento del 39,42%.

Estos valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) aplicada sobre fondos invertidos en FCI de tipo money market, que permiten liquidez casi inmediata y acreditación diaria de intereses.

En el extremo inferior del listado se encuentran Banco Galicia, con una tasa del 31,03%, y Banco Bica, que ofrece apenas un 25%. Estas cifras muestran una brecha significativa respecto a las fintech líderes, que en muchos casos superan la inflación mensual del 1,9% registrada en julio.

Cuanto rinde una Billetera Virtual por día si tenés $100.000

A fines de agosto de 2025, si tenés $100.000 invertidos en una billetera virtual con cuenta remunerada, el rendimiento diario depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada plataforma. Según el ranking actualizado, estas son las ganancias aproximadas por día:

TNA (%) Rendimiento diario (%) Ganancia diaria estimada Ualá (FCI) 42,34% 0,1159% $115,90 Prex 40,88% 0,1120% $112,00 Cocos Pay 39,42% 0,1079% $107,90 Personal Pay 39,42% 0,1079% $107,90 Mercado Pago 39,42% 0,1079% $107,90 Astropay 39,42% 0,1079% $107,90 Banco Galicia 31,03% 0,0850% $85,00 Banco Bica 25,00% 0,0685% $68,50

Estos valores son estimativos y pueden variar según el comportamiento del fondo, el día hábil, y las condiciones específicas de cada billetera (como topes remunerados o acreditación mensual).

Billeteras virtuales ¿Por qué suben las tasas?

El impulso en los rendimientos se explica en parte por el aumento de la tasa de caución, que elevó el rendimiento de los fondos de corto plazo y, con ello, de las billeteras digitales que los utilizan como base de inversión. Este arrastre técnico beneficia a los usuarios que mantienen saldos activos en sus cuentas remuneradas.

Más allá de la tasa, es fundamental revisar las condiciones de cada app: topes de saldo remunerado, plazos de acreditación, límites por usuario y compatibilidad con otras promociones. La letra chica puede marcar la diferencia entre una buena decisión financiera y una expectativa frustrada.

¿Conviene más una billetera digital o un plazo fijo?

En un contexto de inflación mensual del 1,9%, muchos argentinos buscan alternativas para proteger sus ahorros. Dos opciones populares son los plazos fijos tradicionales y las billeteras digitales con cuentas remuneradas o fondos comunes de inversión (FCI). Aunque ambas ofrecen rendimientos en pesos, sus condiciones y ventajas son distintas.

Rendimientos actuales

Opción Tasa Nominal Anual (TNA) Liquidez Condiciones principales Plazo fijo tradicional 44% (Banco Nación y privados) Inmovilización por 30 días No se puede retirar antes del vencimiento Ualá (FCI) 42,34% Retiro inmediato o en 24 hs Tope remunerado: $1.500.000 Prex (FCI) 40,88% Retiro inmediato o en 24 hs Sin tope especificado Mercado Pago / Personal Pay / Astropay / Cocos Pay 39,42% Retiro inmediato o en 24 hs Sin tope o con límites variables según app Banco Galicia 31,03% Caja de ahorro tradicional Bajo rendimiento, sin remuneración diaria

¿Cuál conviene más?