Billeteras virtuales: cuál es la que más paga en junio del 2026 y dónde podés dejar tu sueldo para que gener rendimientos

Fiwind lideró nuevamente el ranking semanal con un rendimiento del 25%, mientras que Banco Bica y Carrefour Banco se mantuvieron entre las opciones más rentables para quienes buscan hacer rendir su dinero sin perder disponibilidad inmediata.

Las cuentas remuneradas continúan consolidándose como una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento diario sobre su dinero sin resignar liquidez. Durante la última semana, el mercado mostró un escenario de relativa estabilidad, aunque se registraron algunos movimientos que modificaron posiciones dentro del ranking de las aplicaciones más rentables.

Según un relevamiento realizado por Trascendo, varias plataformas mantuvieron sin cambios sus rendimientos, mientras que otras lograron mejorar sus tasas y algunas registraron leves ajustes. A pesar de estas variaciones, las alternativas más competitivas siguen ofreciendo rendimientos cercanos o superiores al 18% anual, marcando una diferencia importante respecto de las opciones con menor rentabilidad.

En este contexto, Fiwind volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking con un rendimiento anual estimado del 25%, consolidándose como la cuenta remunerada más rentable del mercado. Detrás se ubicaron Banco Bica y Carrefour Banco, que conservaron sus posiciones entre las opciones con mejores rendimientos.

Desde Trascendo explicaron que los cálculos se realizan tomando como referencia el último rendimiento diario informado por cada aplicación. La metodología busca reflejar el rendimiento real que obtiene el usuario, ya que cada plataforma utiliza criterios diferentes para publicar su Tasa Nominal Anual (TNA).

De esta manera, la comparación permite observar el efecto concreto que tiene mantener dinero depositado en distintas aplicaciones financieras y billeteras virtuales.

Los especialistas recuerdan que las cuentas remuneradas son vistas principalmente como una alternativa a la tradicional caja de ahorro. Mientras el dinero permanece disponible para ser utilizado en cualquier momento, genera una remuneración diaria que permite obtener algún rendimiento sobre los fondos inmovilizados.

Además, recomiendan diversificar los ahorros entre al menos dos cuentas remuneradas. Esta estrategia puede resultar útil en caso de que alguna de las aplicaciones se encuentre temporalmente fuera de servicio por tareas de mantenimiento o inconvenientes técnicos.

Si bien estas herramientas ofrecen una alternativa simple para obtener rendimientos, los expertos señalan que existen otras opciones de inversión que pueden resultar más convenientes según el perfil y los objetivos de cada ahorrista. Por ello, destacan la importancia de analizar distintas alternativas antes de tomar decisiones financieras.

Estos son los rendimientos anuales