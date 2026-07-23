Becas Progresar: qué tenés que presentar para cobrar las cuotas estímulo de $35000 y hasta cuándo tenés tiempo

La Secretaría de Educación recordó que los estudiantes que reciben Becas Progresar Obligatorio deben presentar el certificado de una actividad de extensión formativa para poder cobrar las cuotas estímulo contempladas por el programa.

El trámite podrá realizarse hasta el 30 de noviembre de 2026, mediante la carga del certificado en la plataforma de Progresar. Esta exigencia está establecida en la Resolución 172/2026.

¿Qué son las actividades de extensión formativa?

Las actividades de extensión formativa son propuestas educativas complementarias que buscan fortalecer las trayectorias escolares y fomentar la participación de los estudiantes en distintos espacios de aprendizaje.

Estas iniciativas pueden ser organizadas por escuelas o por organismos municipales, provinciales o nacionales. Además, pueden desarrollarse tanto de manera presencial como virtual.

Entre las actividades válidas se encuentran:

Cursos.

Talleres.

Seminarios.

Charlas.

Jornadas.

Muestras.

Otras propuestas relacionadas con la formación de los estudiantes.

Una vez finalizada la actividad, el beneficiario debe ingresar a la plataforma de Progresar para informar su participación. Para completar el trámite deberá adjuntar el certificado emitido por su institución educativa e incluir una breve descripción de la actividad realizada.

La Secretaría de Educación aclaró que el certificado debe ser expedido por la escuela donde cursa el estudiante.

Cuáles son las cuotas estímulo de Progresar

La acreditación de la actividad de extensión formativa permite acceder a una de las cuotas estímulo previstas para los estudiantes de Progresar Obligatorio.

En el caso de quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria, el esquema de pagos incluye:

Ocho cuotas mensuales de $35.000 , de las cuales inicialmente se cobra el 80% ($28.000) debido a la retención del 20% aplicada por la Anses.

, de las cuales inicialmente se cobra el debido a la retención del 20% aplicada por la Anses. Dos cuotas estímulo de $35.000 por completar las actividades de extensión formativa.

por completar las actividades de extensión formativa. Dos cuotas estímulo de $35.000 por rendimiento académico para quienes finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

A diferencia de las cuotas mensuales, las cuotas estímulo se abonan en su totalidad, sin la retención del 20%.

Además de cumplir con la actividad de extensión formativa, los beneficiarios deberán mantener la condición de alumno regular para conservar el beneficio y acceder a los pagos correspondientes.